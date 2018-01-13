США заявили о весомом ядерном преимуществе России

Россия имеет весомое преимущество перед США в производстве ядерного оружия. Об этом говорится в проекте американской ядерной доктрины..

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и союзниками в производстве ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — приводит текст доктрины «Газета.ру» со ссылкой на The Huffington Post.

Отмечается, что Россия «создает разнообразный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями», что позволяет ей расширить ядерный арсенал, не нарушая договор о стратегических наступательных вооружениях.

Кроме того, в доктрине говорится, что Россия разрабатывает новые виды оружия, в том числе ракету-перехватчик.

Ранее сообщалось, что США решили ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку. Такие меры Вашингтон планирует принять для сдерживания России от использования тактических снарядов на Ближнем Востоке.