ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента России

Центральная избирательная комиссия накануне завершила прием документов от претендентов на пост президента в России. Как следует из сообщения на сайте ЦИК, по итогам приема документов в выборах примут участие 70 человек.

«С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении», — говорится в сообщении.

Претендентам предстоит пройти процедуру регистрации. Сейчас комиссия уже зарегистрировала 14 полномочных представителей от партий, часть документов все еще находится на рассмотрении. Первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, вторым регистрацию получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский (Яблоко), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.