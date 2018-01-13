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13.01.2018 01:07

СМИ: В Петербурге снимут сериал про Екатерину II c Хелен Миррен

Американский телеканал HBO собирается снять в Петербурге сериал о Екатерине II.

Об этом 12 января пишет Daily Mail. Главную роль сыграет Хелен Миррен. Актриса сама подтвердила эту информацию изданию. Съемки пройдут в Петербурге и Царском Селе, они должны стартовать в 2018-м или самом начале 2019-го. Всего планируют снять 4 серии. Режиссером выступит Филип Мартин — русскому зрителю он в первую очередь известен по сериалу «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли (также снимал сериалы «Корона», «Туннель» и другие).

Напомним, Хелен Миррен уже в третий раз сыграет правящую особу — в 2005-м она была королевой в мини-сериале «Елизавета I», в 2006-м выступила в главной роли в фильме «Королева» про Елизавету II.

Daily Mail отмечает, что у Миррен есть русские корни — ее отца звали Василий Петрович Миронов. Ее дед, Петр Васильевич Миронов, бежал из России после революции. 


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https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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