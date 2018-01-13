СМИ: В Петербурге снимут сериал про Екатерину II c Хелен Миррен

Американский телеканал HBO собирается снять в Петербурге сериал о Екатерине II.

Об этом 12 января пишет Daily Mail. Главную роль сыграет Хелен Миррен. Актриса сама подтвердила эту информацию изданию. Съемки пройдут в Петербурге и Царском Селе, они должны стартовать в 2018-м или самом начале 2019-го. Всего планируют снять 4 серии. Режиссером выступит Филип Мартин — русскому зрителю он в первую очередь известен по сериалу «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли (также снимал сериалы «Корона», «Туннель» и другие).

Напомним, Хелен Миррен уже в третий раз сыграет правящую особу — в 2005-м она была королевой в мини-сериале «Елизавета I», в 2006-м выступила в главной роли в фильме «Королева» про Елизавету II.

Daily Mail отмечает, что у Миррен есть русские корни — ее отца звали Василий Петрович Миронов. Ее дед, Петр Васильевич Миронов, бежал из России после революции.