Бывшему игроку «Зенита» открыли памятник в Нидерландах

Клуб «Фортуна» из Нидерландов установил статую своего бывшего полузащитника Фернандо Риксена рядом со стадионом «Лимбургер».

Об этом 12 января сообщает NOS Sport. Напомним, Риксен выступал за «Фортуну» (это его первый клуб), «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит» (в 2006-2009 годах, выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России и Кубок УЕФА). В 2013-м он завершил карьеру, в октябре того же года ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз — при заболевании перестают функционировать двигательные нейроны в головном и спинном мозге, человек теряет возможность передвигаться.

На церемонии открытия памятника Риксен был на инвалидной коляске, также на нее пришли его бывшие одноклубники Кевин Хофланд и Марк ван Боммель.