Власти Крыма ответили Украине на предложение вернуть полуостров

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинскому премьер-министру, который предложил вернуть вместе с военной техникой полуостров, «нужно сходить и провериться».

Об этом 12 января сообщает телеканал Russia Today. «Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — цитирует издание слова чиновника. Гемпель подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Украиной, но не видит стремления к сотрудничеству со стороны Киева.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о якобы готовности вернуть Украине военную технику, расположенную в Крыму. Он предложил вместе с кораблями вернуть и весь полуостров.