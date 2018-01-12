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12.01.2018 23:42

Власти Крыма ответили Украине на предложение вернуть полуостров

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинскому премьер-министру, который предложил вернуть вместе с военной техникой полуостров, «нужно сходить и провериться».

Об этом 12 января сообщает телеканал Russia Today. «Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — цитирует издание слова чиновника. Гемпель подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Украиной, но не видит стремления к сотрудничеству со стороны Киева. 

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о якобы готовности вернуть Украине военную технику, расположенную в Крыму. Он предложил вместе с кораблями вернуть и весь полуостров. 


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