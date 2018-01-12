США усиливает санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело санкции против пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана.

Об этом 12 января сообщается на сайте ведомства. «США не будут стоять в стороне, пока иранский режим продолжает нарушать права человека. Наша цель — иранский режим, в том числе — глава судебной системы, поскольку он несправедлив к собственным гражданам — в том числе, тем, кто заключены в тюрьму исключительно за выражение своих мыслей», – заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Отметим, в список внесен аятолла Садик Лариджани — глава судебной системы Ирана и брат спикера иранского парламента. Ему, а также еще четверым физическим лицам, запрещается въезд в США, их активы на территории страны будут заморожены (если их найдут).

Напомним, президент США Дональд Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану в октябре 2017-го. Он обвинил власти страны в нарушении прав человека, поддержке террористических формирований и военных действий в Сирии и Йемене, а также в киберпреступлениях. Кроме того, Трампа не устраивает соглашение по иранской ядерной программе, подписанное в 2015 году. По его мнению, оно выгодно только самому Ирану, который, по сути, не прекратил ядерную программу, а в том, что она мирная, президент США не уверен.