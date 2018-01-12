Вор из Купчино оставил свой портрет уголовному розыску

Укравший мобильный телефон у продавца магазина дверей в Купчино прежде, чем положить аппарат себе в карман, посмотрел прямо в камеру видеонаблюдения.

Читатели «Фонтанки» вечером 12 января прислали в редакцию видео, на котором отчетливо запечатлён вор. Мужчина зашёл в магазин дверей на улице Ярослава Гашека, дом 4, и воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась на покупателя. Он прошёл к столу сотрудника магазина, посмотрел прямо в камеру видеонаблюдения, не спеша положил телефон в карман и ушёл. Как пояснили «Фонтанке» сотрудники магазина, добычей вора стал смартфон Xiaomi за 12 тысяч рублей. Кража произошла ещё днём 29 декабря, однако в полицию владелица так и не обратилась, по причине болезни. Если женщина все же напишет заявление, то опознать вора в случае поимки оперативникам уголовного розыска не составит труда — он уже позволил заснять себя и в фас, и в профиль.

Видео предоставлено сотрудниками магазина «Двери Нева»