Жители Приморского района наблюдают красное небо

Загадочное явление наблюдают жители севера Петербурга вечером 12 января. Красное небо горожане заметили в районе Удельного парка.

Несколько фотографий прислали читатели в редакцию «Фонтанки» около десяти вечера. Красно-розовое небо очевидцы наблюдали с Фермского шоссе, Коломяжского проспекта и других адресов в районе станций метро «Пионерская» и «Удельная». Объяснить природу загадочного явления в районной администрации не смогли, никаких чрезвычайных происшествий там на этот момент не зафиксировано. Более того, красное небо заметно над Удельным парком, где вообще практически отсутствует освещение. В соцсети "ВКонтакте" очевидцы предполагают, что свет может исходить от базы "Зенита" в Удельном.