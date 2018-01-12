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Туризм
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12.01.2018 21:53

Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых

Ростуризм предупредил россиян о морозах и снегопадах в Канаде и Японии. На территории островного государства из-за метели в снегу застрял поезд, а на североамериканском континенте закрыта часть аэропортов. 

Об этом 12 января сообщает Ростуризм. В Канаде сложная погодная обстановка сохранится до 14 января. Рейсы отменяют в аэропортах Монреаля, Оттавы, Торонто и Квебека. Кроме обильного снегопада, ситуацию ухудшает сильный мороз. 

Испортить отдых погода может и тем, кто планировал отправиться в Японию. Снегом завалило префектуры Ниигата, Фукуи, Исикава и Тояма. На одном из перегонов, по информации СМИ, 11 января застрял поезд.


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СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
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12.01.2018 13:49

«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21

Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня

Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10

Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов

29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
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https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Авиакомпания «Россия»
27.12.2017 15:38
Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.12.2017 16:38
ПАО "Аэрофлот" объявляет акцию в честь 95-летия компании
ПАО "Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года.
Фото предоствлено компанией Teboil
20.12.2017 08:00
К рождественским праздникам Тебойл снижает цены на топливо
Как сэкономить на топливе в Финляндии? 23 и 24 декабря на АЗС Тебойл Таммисто по адресу улица Valimotie 10b, город Vantaa, 01510 будут снижены цены на топливо*
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