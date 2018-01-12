Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых

Ростуризм предупредил россиян о морозах и снегопадах в Канаде и Японии. На территории островного государства из-за метели в снегу застрял поезд, а на североамериканском континенте закрыта часть аэропортов.

Об этом 12 января сообщает Ростуризм. В Канаде сложная погодная обстановка сохранится до 14 января. Рейсы отменяют в аэропортах Монреаля, Оттавы, Торонто и Квебека. Кроме обильного снегопада, ситуацию ухудшает сильный мороз.

Испортить отдых погода может и тем, кто планировал отправиться в Японию. Снегом завалило префектуры Ниигата, Фукуи, Исикава и Тояма. На одном из перегонов, по информации СМИ, 11 января застрял поезд.