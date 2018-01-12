В «Простоквашино» найден снаряд времен ВОВ

На железнодорожном перегоне Колпино-Саблино на 27-м километре найден взрывоопасный снаряд времён Великой Отечественной войны. Сейчас находка оцеплена, в ближайшее время её вывезут специалисты Западного военного округа.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении Росгвардии, около семи вечера 12 января 152-миллиметровый снаряд обследовали сотрудники ОМОН на транспорте. Несмотря на то, что боеприпас сильно проржавел, внутри осталось взрывчатое вещество. Находка в ста метрах от платформы 27-й километр в Колпинском районе сейчас оцеплена полицией. Этот микрорайон, возле реки Ижора, местные жители называют «Простоквашино».