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12.01.2018 21:26

Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и ректор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает 12 января официальный сайт СК, сотрудничать музыканты и следователи будут при «духовно-нравственном и культурном воспитании граждан России». «Сотрудников Следственного комитета роднят с деятелями культуры и искусства одни нравственные ориентиры – доброта, милосердие и стремление к справедливости. У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель – воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», – говорится в сообщении ведомства. Александр Бастрыкин подчеркнул, что музыка «отогревает сердца». 

Ректор консерватории Александр Соколов в ответ рассказал, что «уникальный музыкальный коллектив смог сформировать основанную на лучших достижениях российской культуры среду общения, к которой смогут приобщиться и сотрудники Следственного комитета», а соглашение «станет заметной страницей в биографии консерватории». 


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Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
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