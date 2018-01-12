Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и ректор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает 12 января официальный сайт СК, сотрудничать музыканты и следователи будут при «духовно-нравственном и культурном воспитании граждан России». «Сотрудников Следственного комитета роднят с деятелями культуры и искусства одни нравственные ориентиры – доброта, милосердие и стремление к справедливости. У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель – воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», – говорится в сообщении ведомства. Александр Бастрыкин подчеркнул, что музыка «отогревает сердца».

Ректор консерватории Александр Соколов в ответ рассказал, что «уникальный музыкальный коллектив смог сформировать основанную на лучших достижениях российской культуры среду общения, к которой смогут приобщиться и сотрудники Следственного комитета», а соглашение «станет заметной страницей в биографии консерватории».