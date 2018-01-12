Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя

В Басманном суде Москвы начался процесс над Темирланом Эскерхановым, ранее осужденным за соучастие в убийстве Бориса Немцова.

Как пишет 12 января «Московский комсомолец», Эскерханова обвиняют по статье 297 УК РФ («неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства»). Дело возбудили после того, как чеченский пенсионер МВД, обращаясь к судье, назвал следователя Александра Камашева «сучонком» и «шестеркой». При этом экспертиза признала оскорбительным только одно из этих слов. «Выражение "шестерка", которое больше всего, как оказалось, и оскорбило следователя, признано экспертами не оскорбительным», — рассказала «МК» адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева.

Камашев в суде заявил, что получил моральную травму от слов обвиняемого: «Кушать и спать я мог. Я был не готов к такому развитию событий. Работаешь честно, достойно, перерабатываешь, делаешь для страны и для родины, а тут грязью поливают», – уточнил он. При этом отказался от иска в 100 тыс. рублей и попросил строго Эскерханова не наказывать — он пенсионер МВД, у него семеро детей. Правда, по делу об убийстве Немцова тот уже получил 14 лет.