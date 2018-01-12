Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя
В Басманном суде Москвы начался процесс над Темирланом Эскерхановым, ранее осужденным за соучастие в убийстве Бориса Немцова.
Как пишет 12 января «Московский комсомолец», Эскерханова обвиняют по статье 297 УК РФ («неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства»). Дело возбудили после того, как чеченский пенсионер МВД, обращаясь к судье, назвал следователя Александра Камашева «сучонком» и «шестеркой». При этом экспертиза признала оскорбительным только одно из этих слов. «Выражение "шестерка", которое больше всего, как оказалось, и оскорбило следователя, признано экспертами не оскорбительным», — рассказала «МК» адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева.
Камашев в суде заявил, что получил моральную травму от слов обвиняемого: «Кушать и спать я мог. Я был не готов к такому развитию событий. Работаешь честно, достойно, перерабатываешь, делаешь для страны и для родины, а тут грязью поливают», – уточнил он. При этом отказался от иска в 100 тыс. рублей и попросил строго Эскерханова не наказывать — он пенсионер МВД, у него семеро детей. Правда, по делу об убийстве Немцова тот уже получил 14 лет.
Справка:
Напомним, 13 июля 2017-го суд приговорил экс-военнослужащого чеченского батальона «Север» Заура Дадаева к 20 годам строгого режима за убийство Бориса Немцова. Другие фигуранты дела — братья Анзор и Шадид Губашевы — получили 19 и 16 лет колонии, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули из шести, он скончался на месте.
По подозрению в убийстве политика были арестованы пять уроженцев Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, совершил самоподрыв в Грозном на гранате при попытке задержания. Дадаев сначала признался в том, что стрелял именно он, а затем отказался от своих слов, заявив, что сидел дома с насморком и такие показания дал, чтобы отпустили его друзей.
В ходе последнего слова перед присяжными ни один из подсудимых свою вину не признал. Одним из заказчиков убийства, по версии следствия, является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. За убийство политика исполнителям якобы предлагали 15 млн рублей. В настоящее время Мухудинов находится в международном розыске.