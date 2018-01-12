Арестован второй подозреваемый по делу об убийстве посла России в Турции

Суд Анкары арестовал бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий Турции по делу об убийстве посла России Андрея Карлова.

Об этом 12 января пишет издание «Анадолу» со ссылкой на Управление полиции Анкары. Гражданину Турции с инициалами Х.К. предъявлены обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства». Напомним, 11 января стало известно об аресте ключевого подозреваемого по этому делу — он носит инициалы В. К. А., ранее привлекался к ответственности из-за причастности к террористической группировке ФЕТО.

Справка:

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. В декабре 2017 года в Турции был арестован Мустафа Тимур Озкан, организатор фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов.

Ранее прокуратура Турции установила, что к убийству были причастны как минимум пять человек.