В Петербурге у Путина будет не менее 10 доверенных лиц

Центризбирком 12 января утвердил половину списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. «Фонтанка» нашла среди них петербуржцев.

Так, представлять кандидата Путина в Петербурге будут президент ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Александров, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, ректор ИТМО Владимир Васильев, певица Зара, биатлонист Дмитрий Васильев, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, экс-директор 56-й гимназии Майя Пильдес, автор трехмерных панорам военных сражений «Прорыв» и «Битва за Берлин» Дмитрий Поштаренко, президент ГАООРДИ Маргарита Урманчеева, ректор академии им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Всего в списке доверенных лиц кандидата Путина — 259 человек из разных регионов страны. В частности, Александр Масляков, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая и другие.

Ожидается, что вторую половину списка доверенных лиц Путина в ЦИК внесут до конца января. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.