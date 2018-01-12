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12.01.2018 20:04

Ждать ремонта на теплосети в Кировском районе будут жители 71 дома

Отопление c пониженными параметрами будет поступать в дома жителей Кировского района Петербурга до утра 13 января. 

Как сообщает компания «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект на 400-миллиметровой трубе теплоэнергетики обнаружили сами во время объезда возле 31-го дома по проспекту Ветеранов.  Пока парящая труба не лопнула окончательно, аварийная бригада меняет ее часть. Работы начались около шести вечера 12 января и закончатся к семи утра следующего дня. В зону ремонта попало 71 здание. Горячая вода в них подаётся в штатном режиме, отопление поступает на пониженных параметрах. 

Напомним, около полудня 12 января авария на теплосети на улице Латышских стрелков оставила без отопления 66 домов. Позже ГУП «ТЭК» смогло перевести большую часть потребителей, жителей 46 домов, на альтернативную магистраль и тепло частично вернулось в дома.

 

 


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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