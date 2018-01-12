Жена Аршавина представилась сотрудником ФСБ в виртуальной разборке с соперницей

Фотомодель из Казахстана Ольга Семенова опубликовала скриншот ссорной переписки с женой Андрея Аршавина после вечерних посиделок в престижном заведении. Алиса Аршавина, как и в истории с «Аэрофлотом», использовала аббревиатуру «ФСБ» как магическое заклинание. Но репутация ведомства не такая могучая, как Алисе кажется.

Как следует из обновленного вечером 12 января аккаунта Семеновой в Instagram, с ней связалась Аршавина и потребовала объяснения. Скриншот начинается с вопроса Алисы (сообщение отправлено с ее аккаунта, орфография, пунктуация и стилистика – авторские):

«Понять мотив зачем лапала его снимали это».

Продолжение беседы не менее туманно:

«Напиши ему сейчас если не хочешь сесть и чтобы узнал твой парень. я сотрудник фсб».

Семенова ответила смело:

«За что сесть? да хоть звездный воин».

Как заявляла в прессе фотомодель, диалог случился в середине октября 2017 года после вечера в престижном ресторане «Ист» в Алматы. Аршавин и Семенова оказались за одним столом, футболист позволил себе объятия. Сценку сняли на видео, оно утекло в Сеть.

О ресторане фотомодель вспомнила после инцидента с участием Аршавиной на борту самолета «Аэрофлота».

Алиса вылетала из Москвы 6 января 2018 года, показала себя непослушной пассажиркой, пойдя при рулении менять подгузник ребенку, а после снятия с рейса написала бортпроводнице угрожающее СМС-сообщение и представилась майором ФСБ. Сегодня, 12 января, авиаперевозчик заявил о намерении взыскать с Аршавиной убытки за сложности с отправкой самолета.

Свое продолжение пообещала и фотомодель Семенова. По ее словам, в переписке Аршавина угрожала отрезать ей пальцы. Мотив тот же – «лапанье» мужа Андрея.