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12.01.2018 19:39

ГИБДД Петербурга и Ленобласти придётся сокращать реальных сотрудников

Вопреки заявлениям о сокращениях в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти лишь вакантных должностей, увольнения коснутся и реальных сотрудников. Такой вывод сделал портал 47news после совещания, проведённого руководством управления. Решение будет принято к концу января.

Всего в штате должно быть более 3,7 тысячи человек. После указа президента России Владимира Путина о сокращениях в МВД (сотрудников должно стать меньше на 10 тысяч человек) и разъяснения главы полиции Колокольцева о том, что речь идёт только о ГИБДД, из управления должны уйти 398 человек. Среди них – 180 действующих сотрудников.

Подробности читайте на "Водителе Петербурга".


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