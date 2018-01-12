Еще
22:40 12.01.2018
Пришлите свою новость!
22:29
Жители Приморского района наблюдают красное небо
22:22
Вор из Купчино оставил свой портрет уголовному розыску
21:53
Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых
21:41
В «Простоквашино» найден снаряд времен ВОВ
21:26
Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»
21:10
Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя
20:45
Арестован второй подозреваемый по делу об убийстве посла России в Турции
20:40
В Петербурге у Путина будет не менее 10 доверенных лиц
20:33
Жена Аршавина представилась сотрудником ФСБ в виртуальной разборке с соперницей
20:04
Ждать ремонта на теплосети в Кировском районе будут жители 71 дома
19:39
ГИБДД Петербурга и Ленобласти придётся сокращать реальных сотрудников
19:32
У «Звёздной» маршрутка подбила инкассаторов
19:28
Южная Корея хочет наложить санкции на США
19:25
«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января
19:21
В ноябре 2017 выдан рекордный месячный объем ипотеки
19:11
Матерей-одиночек запретили увольнять из МВД
19:06
В Омске в пятиэтажном доме взорвался газ
18:57
В Мурино все-таки открыли автомобильный проезд
18:51
Активистка Femen набросилась на президента Чехии на избирательном участке
18:50
Какие "страшилки" нужны на бутылках с горячительным
18:43
Российский авторынок по итогам 2017 года - пятый в Европе
18:39
МВД РФ утвердило 13 стран для отдыха сотрудников в 2018 году
18:23
Министр транспорта Финляндии разобралась с проверками финских судов в России
18:15
Пострадавшие в аварии с маршруткой в Колпино получат до полумиллиона рублей
18:10
Украинский премьер сострил: Предлагаю президенту РФ вместе с флотом вернуть Крым
18:09
Стали известны подробности о приквеле «Игры престолов»
18:00
В Петергофе построили детсад
17:55
Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим
17:50
В Петербурге флагман оптической промышленности откупился от банкротства
17:45
ГУП «ТЭК» подключило большинство домов в Невском районе к другой магистрали, без тепла остаются еще 20
17:37
Арестованному директору «СМУ-11 Метрострой» разрешили посещать совещания
17:24
«Почта России» отсортирует посылки в Пулково за 5 млн евро
17:22
За попытку с помощью взятки оставить за собой помещение петербуржец заплатит крупный штраф
17:21
Итоги недели: О какой явке на выборы мечтают в Кремле?
17:13
МИД РФ: Британские журналисты получили заказ создать негативный фон вокруг ЧМ-2018
17:09
Путин попросил Беглова поддержать Петербург
16:49
В Финляндию на следующей неделе приедут гигантские панды
16:44
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
16:33
«МЮ» и «Реал» предлагают ПСЖ полмиллиарда за Неймара
16:26
ГУ МВД: При столкновении маршрутки и фуры пострадали 12 человек. Двое — в крайне тяжелом состоянии
16:25
СК: Съехавший в переход на «Славянском бульваре» автобус был исправен
16:20
Театр «Лицедеи» может снова остаться без дома
16:19
Россиянина в зимнем лесу укусил клещ-отморозок
16:12
Призывников обяжут являться в военкомат без повестки
16:08
Лучший бомбардир "Тосно" уходит в "Динамо", а не в "Брагу"
16:03
Число пострадавших в ДТП с маршруткой и фурой в Колпино выросло до 11 человек
16:00
В марте на Петроградской стороне начнут выставлять противотаранные блоки
16:00
"Аэрофлот" намерен взыскать убытки с "майора ФСБ" Аршавиной
15:52
Гривна стоит два рубля
15:50
Колпинское шоссе встало в пробке после ДТП с маршруткой
15:40
Четверо пострадали в ДТП с фурой и маршруткой в Колпино
15:37
В ООН слова Трампа о мигрантах назвали «расистскими»
15:29
Средняя цена предложения на первичке Петербурга за год понизилась на 2,7%
15:14
В Колпино маршрутка врезалась в фуру: водителя зажало в кабине
15:08
Добивавшаяся отстранения России от Олимпиады биатлонистка сама пропустит Игры-2018
15:04
Перевернувшийся в финском Пори грузовик залил серной кислотой трассу
14:54
В пирамиде Хеопса нашли портал в загробный мир
14:49
Футбольную школу «Зенит» пожурили за нарушения работы с персональными данными
14:42
Лживый датчик дыма в "Мега Дыбенко" выгнал покупателей на улицу
14:33
Госдума ФС РФ приняла законопроект о СМИ-иноагентах в первом чтении
14:16
Подрядчика оштрафовали за опасный снос здания на Аптекарском
14:12
Отопление возвращают в дома на Нежинской
14:08
Власти Гаити потребовали объяснений от США после слов Трампа о «вонючих дырах»
14:00
АИЖК продаст под жилье участок на Богатырском вплотную с ЗСД
13:56
Момент ДТП с «Гелендвагеном», скорой и домом попал на видео
13:53
Пулково за новогодние праздники принял свыше 600 тыс. пассажиров
13:49
Поставщик напичканных наркотиками бананов получил в Петербурге десять лет
13:39
Финская полиция тестирует приложение для распознавания лиц
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
12.01.2018 19:28

Южная Корея хочет наложить санкции на США

 

Южная Корея попросила Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) наложить ежегодные санкции в размере не меньше $711 млн на США, следует из данных на сайте организации.

В Корее считают, что США не выполняют антидемпинговые и антисубсидиционные обязанности по отношению к ним, установленные ВТО. Эти нормативы касаются стиральных машин, производимых в Южной Корее.

В связи с этим власти государства хотят наложить на США торговые санкции, чтобы получить компенсацию.

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
12.01.2018 11:53

Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости

Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
ГК «Эталон»
10.01.2018 11:40

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 423 тыс. кв. м недвижимости в 2017 году

Группа «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию 423 тыс. кв. м реализуемой площади в 2017 году, что превышает объем площадей, сданных Компанией в 2016 году.
sravni.ru
09.01.2018 14:04

УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям

UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Южная Корея хочет наложить санкции на США
Министр транспорта Финляндии разобралась с проверками финских судов в России
В Петербурге флагман оптической промышленности откупился от банкротства
«Почта России» отсортирует посылки в Пулково за 5 млн евро
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
Конкурс на расширение КАД снова отменен
Создатель Angry Birds займется скоростными поездами в Эстонию и Россию
ФАС обнаружила картель, который заработал 25 млрд рублей на стройке полос аэропортов
Горсуд встал на сторону «бесквартирного романтика» в споре с застройщиком Seven Suns
Грузовики, свозившие мусор в устье Красненькой, арестовали на месяц
Как сэкономить на командировках
Автопром сбавит скорость
Ответственность за взрыв взяли ячейки
Город зовет инвесторов в круиз
“Бейрут” загладил вину
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
ЛАЭС рассказала о рекордах 2017 года
Fazer заморозил хлеб в Петербурге
Что заработал и потерял Петербург на наружной рекламе
Как вести бизнес по-фински
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: О какой явке на выборы мечтают в Кремле?

Комментарии ()
ЦИК

Кто хочет стать президентом

Какие "страшилки" нужны на бутылках с горячительным

Новости компаний
Setl City
12.01.2018 11:53
Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости
Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
ГК «Эталон»
10.01.2018 11:40
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 423 тыс. кв. м недвижимости в 2017 году
Группа «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию 423 тыс. кв. м реализуемой площади в 2017 году, что превышает объем площадей, сданных Компанией в 2016 году.
sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
ГК «Эталон»
28.12.2017 11:02
Группа «Эталон» приобрела новый проект в Санкт-Петербурге
Группа «Эталон» объявляет о приобретении земельного участка площадью 2,8 гектара в Петроградском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29
Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»
Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14
Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
14.12.2017 11:47
ЮИТ сдал ЖК «Смольный проспект», спроектированный Рикардо Бофиллом
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию элитного жилого комплекса «Смольный проспект», располагающегося рядом с ансамблем Смольного
ЖК «Чистое небо»/Setl City
11.12.2017 17:32
Стартовали продажи шестой очереди ЖК «Чистое небо»
«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новой очереди ЖК «Чистое небо», который девелопер Setl City возводит в активно развивающейся части Приморского района – микрорайоне Каменка
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.