«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января
Наши читатели после затяжных новогодних праздников больше всего впечатлились сокращениями в ГИБДД. Только-только вернулись посты на дороги — и вот на тебе, сокращают.
Оперативники «разбойного» отдела угрозыска Петербурга и Росгвардии подняли оброненный налетчиками баул. А в нем оказалось 600 тысяч рублей. Ребят повязали. С таким отношением к деньгам они никогда не разбогатеют.
В тоннеле петербургского метро застрял поезд. Все потому, что кто-то слишком много ест. Обошлось же — почему бы и не пошутить плоско.
Катрин Денев во главе сотни рассерженных француженок выступила в защиту мужчин. Наши известные и влиятельные дамы с ней в целом согласны, хотя отмечают, что защищать мужчин смешно. Но пусть их пристают, чертяки.
В НИИ им. Джанелидзе работает самая мощная в городе команда профессиональных оживителей. У них там что ни день, то круче «Аритмии». Глава Клинического центра анестезиологии и реаниматологии Вячеслав Афончиков дал зажигательное интервью «Фонтанке».
Андрей Аршавин спал с майором ФСБ. Более того — майор оказался липовый.
Оперативный штаб по «обеспечению устойчивого развития» оборонно-промышленного комплекса страны будет курировать вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тот самый, который «деньги съели, а толку ноль».
В петербургском морге перепутали покойников. «Всего лишь человека положили не в тот гроб, вот и всё», – уныло прокомментировали это дело санитары. Действительно, это же не НИИ Джанелидзе, зачем присматриваться к клиенту.
Петербуржец Юрий Петров сел на 10 месяцев за две картинки, которые опубликовал в социальной сети. Картинки было обидные по национальному признаку. А ведь когда-то каждый школьник в этой стране знал, что такое дружба народов.
Для строительства государственных плотин в Петербурге надо срочно закупить бобров. Потому что, судя по состоянию этих сооружений, их строят какие-то не те животные, у которых в лучшем случае лапки.
А еще наши читатели очень переживали за бесследно пропавшего сотрудника оборонной промышленности, которого ищет ФСБ. Чего тут думать — надо выпускать на след Алису Аршавину, должна же быть от нее хоть какая-то польза.
Первокурсник-шутник из Можайки Вадим Осипов обвинен в приготовлении к теракту. Его фантазии показались следователям не по-детски убедительными.