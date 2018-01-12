Еще
22:40 12.01.2018
Пришлите свою новость!
22:29
Жители Приморского района наблюдают красное небо
22:22
Вор из Купчино оставил свой портрет уголовному розыску
21:53
Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых
21:41
В «Простоквашино» найден снаряд времен ВОВ
21:26
Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»
21:10
Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя
20:45
Арестован второй подозреваемый по делу об убийстве посла России в Турции
20:40
В Петербурге у Путина будет не менее 10 доверенных лиц
20:33
Жена Аршавина представилась сотрудником ФСБ в виртуальной разборке с соперницей
20:04
Ждать ремонта на теплосети в Кировском районе будут жители 71 дома
19:39
ГИБДД Петербурга и Ленобласти придётся сокращать реальных сотрудников
19:32
У «Звёздной» маршрутка подбила инкассаторов
19:28
Южная Корея хочет наложить санкции на США
19:25
«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января
19:21
В ноябре 2017 выдан рекордный месячный объем ипотеки
19:11
Матерей-одиночек запретили увольнять из МВД
19:06
В Омске в пятиэтажном доме взорвался газ
18:57
В Мурино все-таки открыли автомобильный проезд
18:51
Активистка Femen набросилась на президента Чехии на избирательном участке
18:50
Какие "страшилки" нужны на бутылках с горячительным
18:43
Российский авторынок по итогам 2017 года - пятый в Европе
18:39
МВД РФ утвердило 13 стран для отдыха сотрудников в 2018 году
18:23
Министр транспорта Финляндии разобралась с проверками финских судов в России
18:15
Пострадавшие в аварии с маршруткой в Колпино получат до полумиллиона рублей
18:10
Украинский премьер сострил: Предлагаю президенту РФ вместе с флотом вернуть Крым
18:09
Стали известны подробности о приквеле «Игры престолов»
18:00
В Петергофе построили детсад
17:55
Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим
17:50
В Петербурге флагман оптической промышленности откупился от банкротства
17:45
ГУП «ТЭК» подключило большинство домов в Невском районе к другой магистрали, без тепла остаются еще 20
17:37
Арестованному директору «СМУ-11 Метрострой» разрешили посещать совещания
17:24
«Почта России» отсортирует посылки в Пулково за 5 млн евро
17:22
За попытку с помощью взятки оставить за собой помещение петербуржец заплатит крупный штраф
17:21
Итоги недели: О какой явке на выборы мечтают в Кремле?
17:13
МИД РФ: Британские журналисты получили заказ создать негативный фон вокруг ЧМ-2018
17:09
Путин попросил Беглова поддержать Петербург
16:49
В Финляндию на следующей неделе приедут гигантские панды
16:44
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
16:33
«МЮ» и «Реал» предлагают ПСЖ полмиллиарда за Неймара
16:26
ГУ МВД: При столкновении маршрутки и фуры пострадали 12 человек. Двое — в крайне тяжелом состоянии
16:25
СК: Съехавший в переход на «Славянском бульваре» автобус был исправен
16:20
Театр «Лицедеи» может снова остаться без дома
16:19
Россиянина в зимнем лесу укусил клещ-отморозок
16:12
Призывников обяжут являться в военкомат без повестки
16:08
Лучший бомбардир "Тосно" уходит в "Динамо", а не в "Брагу"
16:03
Число пострадавших в ДТП с маршруткой и фурой в Колпино выросло до 11 человек
16:00
В марте на Петроградской стороне начнут выставлять противотаранные блоки
16:00
"Аэрофлот" намерен взыскать убытки с "майора ФСБ" Аршавиной
15:52
Гривна стоит два рубля
15:50
Колпинское шоссе встало в пробке после ДТП с маршруткой
15:40
Четверо пострадали в ДТП с фурой и маршруткой в Колпино
15:37
В ООН слова Трампа о мигрантах назвали «расистскими»
15:29
Средняя цена предложения на первичке Петербурга за год понизилась на 2,7%
15:14
В Колпино маршрутка врезалась в фуру: водителя зажало в кабине
15:08
Добивавшаяся отстранения России от Олимпиады биатлонистка сама пропустит Игры-2018
15:04
Перевернувшийся в финском Пори грузовик залил серной кислотой трассу
14:54
В пирамиде Хеопса нашли портал в загробный мир
14:49
Футбольную школу «Зенит» пожурили за нарушения работы с персональными данными
14:42
Лживый датчик дыма в "Мега Дыбенко" выгнал покупателей на улицу
14:33
Госдума ФС РФ приняла законопроект о СМИ-иноагентах в первом чтении
14:16
Подрядчика оштрафовали за опасный снос здания на Аптекарском
14:12
Отопление возвращают в дома на Нежинской
14:08
Власти Гаити потребовали объяснений от США после слов Трампа о «вонючих дырах»
14:00
АИЖК продаст под жилье участок на Богатырском вплотную с ЗСД
13:56
Момент ДТП с «Гелендвагеном», скорой и домом попал на видео
13:53
Пулково за новогодние праздники принял свыше 600 тыс. пассажиров
13:49
Поставщик напичканных наркотиками бананов получил в Петербурге десять лет
13:39
Финская полиция тестирует приложение для распознавания лиц
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
12.01.2018 19:25

«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января

Наши читатели после затяжных новогодних праздников больше всего впечатлились сокращениями в ГИБДД. Только-только вернулись посты на дороги — и вот на тебе, сокращают.

Оперативники «разбойного» отдела угрозыска Петербурга и Росгвардии подняли оброненный налетчиками баул. А в нем оказалось 600 тысяч рублей. Ребят повязали. С таким отношением к деньгам они никогда не разбогатеют.

В тоннеле петербургского метро застрял поезд. Все потому, что кто-то слишком много ест. Обошлось же — почему бы и не пошутить плоско.

Катрин Денев во главе сотни рассерженных француженок выступила в защиту мужчин. Наши известные и влиятельные дамы с ней в целом согласны, хотя отмечают, что защищать мужчин смешно. Но пусть их пристают, чертяки.

В НИИ им. Джанелидзе работает самая мощная в городе команда профессиональных оживителей. У них там что ни день, то круче «Аритмии». Глава Клинического центра анестезиологии и реаниматологии Вячеслав Афончиков дал зажигательное интервью «Фонтанке».

Андрей Аршавин спал с майором ФСБ. Более того — майор оказался липовый.

Оперативный штаб по «обеспечению устойчивого развития» оборонно-промышленного комплекса страны будет курировать вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тот самый, который «деньги съели, а толку ноль».

В петербургском морге перепутали покойников. «Всего лишь человека положили не в тот гроб, вот и всё», – уныло прокомментировали это дело санитары. Действительно, это же не НИИ Джанелидзе, зачем присматриваться к клиенту.

Петербуржец Юрий Петров сел на 10 месяцев за две картинки, которые опубликовал в социальной сети. Картинки было обидные по национальному признаку. А ведь когда-то каждый школьник в этой стране знал, что такое дружба народов.

Для строительства государственных плотин в Петербурге надо срочно закупить бобров. Потому что, судя по состоянию этих сооружений, их строят какие-то не те животные, у которых в лучшем случае лапки.

А еще наши читатели очень переживали за бесследно пропавшего сотрудника оборонной промышленности, которого ищет ФСБ. Чего тут думать — надо выпускать на след Алису Аршавину, должна же быть от нее хоть какая-то польза.

Первокурсник-шутник из Можайки Вадим Осипов обвинен в приготовлении к теракту. Его фантазии показались следователям не по-детски убедительными.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33

Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности

Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57

В Новоселье “проводят” Старый Новый Год

"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12

Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Жители Приморского района наблюдают красное небо
«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
В марте на Петроградской стороне начнут выставлять противотаранные блоки
Футбольную школу «Зенит» пожурили за нарушения работы с персональными данными
АИЖК продаст под жилье участок на Богатырском вплотную с ЗСД
Пулково за новогодние праздники принял свыше 600 тыс. пассажиров
В Смольном предложили лишать депутатов мандатов в случае утраты доверия избирателей
В Петербурге инвалидам хотят разрешить ездить в баню на такси за полцены
На парковке Пулково очередные новшества
В подъездах заварили мусорную реформу
Как сэкономить на командировках
«Никакой туалетной бумаги в советской колбасе не было»
Выгнать с Крестовского в рамках ремонта
Трубы-беспризорники
Ржавая канава сделала тайное явным
Как «Зенит» будет полвека вычесывать газон
Когда оливье не лезет в рот
Такого мы еще не слышали
Каким будет прекрасный Петербург 2018-го
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: О какой явке на выборы мечтают в Кремле?

Комментарии ()
ЦИК

Кто хочет стать президентом

Какие "страшилки" нужны на бутылках с горячительным

Новости компаний
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33
Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57
В Новоселье “проводят” Старый Новый Год
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
«Галамарт»
05.01.2018 10:00
«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге
На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
29.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»
Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2017 16:46
Завершен первый этап проекта «Новая Охта» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство трех домов в проекте комплексного освоения территории «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.