Когда Мутко брат

Еще
10:38 13.01.2018
Пришлите свою новость!
10:31
Жителям Невского района вернули отопление
10:22
Коммунальная авария затруднила видимость на пересечении Дачного и Ветеранов
10:08
США заявили о весомом ядерном преимуществе России
10:00
ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента России
01:13
Петербуржцы увидят спектакль режиссера Цирка дю Солей и закрытия олимпиады в Сочи
01:07
СМИ: В Петербурге снимут сериал про Екатерину II c Хелен Миррен
00:07
Бывшему игроку «Зенита» открыли памятник в Нидерландах
12/01
Власти Крыма ответили Украине на предложение вернуть полуостров
12/01
США усиливает санкции против Ирана
12/01
Жители Приморского района наблюдают красное небо
12/01
Вор из Купчино оставил свой портрет уголовному розыску
12/01
Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых
12/01
В «Простоквашино» найден снаряд времен ВОВ
12/01
Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»
12/01
Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя
12/01
Арестован второй подозреваемый по делу об убийстве посла России в Турции
12/01
В Петербурге у Путина будет не менее 10 доверенных лиц
12/01
Жена Аршавина представилась сотрудником ФСБ в виртуальной разборке с соперницей
12/01
Ждать ремонта на теплосети в Кировском районе будут жители 71 дома
12/01
ГИБДД Петербурга и Ленобласти придётся сокращать реальных сотрудников
12/01
У «Звёздной» маршрутка подбила инкассаторов
12/01
Южная Корея хочет наложить санкции на США
12/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января
12/01
В ноябре 2017 выдан рекордный месячный объем ипотеки
12/01
Матерей-одиночек запретили увольнять из МВД
12/01
В Омске в пятиэтажном доме взорвался газ
12/01
В Мурино все-таки открыли автомобильный проезд
12/01
Активистка Femen набросилась на президента Чехии на избирательном участке
12/01
Какие "страшилки" нужны на бутылках с горячительным
12/01
Российский авторынок по итогам 2017 года - пятый в Европе
12/01
МВД РФ утвердило 13 стран для отдыха сотрудников в 2018 году
12/01
Министр транспорта Финляндии разобралась с проверками финских судов в России
12/01
Пострадавшие в аварии с маршруткой в Колпино получат до полумиллиона рублей
12/01
Украинский премьер сострил: Предлагаю президенту РФ вместе с флотом вернуть Крым
12/01
Стали известны подробности о приквеле «Игры престолов»
12/01
В Петергофе построили детсад
12/01
Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим
12/01
В Петербурге флагман оптической промышленности откупился от банкротства
12/01
ГУП «ТЭК» подключило большинство домов в Невском районе к другой магистрали, без тепла остаются еще 20
12/01
Арестованному директору «СМУ-11 Метрострой» разрешили посещать совещания
12/01
«Почта России» отсортирует посылки в Пулково за 5 млн евро
12/01
За попытку с помощью взятки оставить за собой помещение петербуржец заплатит крупный штраф
12/01
Итоги недели: О какой явке на выборы мечтают в Кремле?
12/01
МИД РФ: Британские журналисты получили заказ создать негативный фон вокруг ЧМ-2018
12/01
Путин попросил Беглова поддержать Петербург
12/01
В Финляндию на следующей неделе приедут гигантские панды
12/01
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
12/01
«МЮ» и «Реал» предлагают ПСЖ полмиллиарда за Неймара
12/01
ГУ МВД: При столкновении маршрутки и фуры пострадали 12 человек. Двое — в крайне тяжелом состоянии
12/01
СК: Съехавший в переход на «Славянском бульваре» автобус был исправен
12/01
Театр «Лицедеи» может снова остаться без дома
12/01
Россиянина в зимнем лесу укусил клещ-отморозок
12/01
Призывников обяжут являться в военкомат без повестки
12/01
Лучший бомбардир "Тосно" уходит в "Динамо", а не в "Брагу"
12/01
Число пострадавших в ДТП с маршруткой и фурой в Колпино выросло до 11 человек
12/01
В марте на Петроградской стороне начнут выставлять противотаранные блоки
12/01
"Аэрофлот" намерен взыскать убытки с "майора ФСБ" Аршавиной
12/01
Гривна стоит два рубля
12/01
Колпинское шоссе встало в пробке после ДТП с маршруткой
12/01
Четверо пострадали в ДТП с фурой и маршруткой в Колпино
12/01
В ООН слова Трампа о мигрантах назвали «расистскими»
12/01
Средняя цена предложения на первичке Петербурга за год понизилась на 2,7%
12/01
В Колпино маршрутка врезалась в фуру: водителя зажало в кабине
12/01
Добивавшаяся отстранения России от Олимпиады биатлонистка сама пропустит Игры-2018
12/01
Перевернувшийся в финском Пори грузовик залил серной кислотой трассу
12/01
В пирамиде Хеопса нашли портал в загробный мир
12/01
Футбольную школу «Зенит» пожурили за нарушения работы с персональными данными
12/01
Лживый датчик дыма в "Мега Дыбенко" выгнал покупателей на улицу
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
13.01.2018 02:04

Когда Мутко брат

Родная сестра вице-премьера Виталия Мутко получила удобную должность в Дирекции спортсооружений Петербурга. В гонке за бесплатным мылом и окладом в 44 тысячи она опередила мать-одиночку.
Когда Мутко брат
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Государственное учреждение Петербурга готово оплачивать ничегонеделание штатной сотруднице, лишь бы она не притязала на место младшей сестры Виталия Мутко. Вице-премьер наверняка не осведомлен, какими методами работа с графиком 2/2 и мимолетными паузами на перекус достается его родственнице, ведающей абонементами в местечковый бассейн Петербурга. 48-летнюю Людмилу Краснянскую, в девичестве Мутко, можно было бы назвать self-made woman, не будь предыстории.

В Петербурге спортивные сооружения отданы в оперативное управление государственному учреждению – Дирекции. Она принадлежит городскому спорткомитету и комитету имущественных отношений. У Дирекции 24 объекта – стадион на Крестовском острове, легкоатлетические и ледовые стадионы и пятнадцать физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), их выделяют вывеска «Газпром» и сине-белый окрас. Это по-своему мощная структура. С 2014 года она израсходовала почти 8 млрд рублей бюджета (найм охраны, клининг, ремонт, поставка газа и прочее). Оно не только мощное, но и щедрое. Что особенно прослеживается в закупках реагентов для бассейнов.  «Фонтанка» уже рассказывала, как они приобретаются за десятки миллионов рублей по цене в семь раз выше рыночной у компании, которая близка узкому кругу приближенных.

Управляемые Дирекцией сооружения называются объектами. Должности – соответственные. С 2012 года в учреждении работает Олеся Высоцкая. Она выпускница юрфака СПбГУ, занимала должность замначальника ФОК на проспекте Ветеранов, 58. Комплекс предоставляет услуги бассейна и фитнес-зала. В 2016-м Высоцкая ушла в декрет, родила. В середине декабря 2017-го написала заявление об окончании отпуска по уходу за ребенком и выходе на работу с начала февраля 2018 года.

Дирекция отреагировала нежданным:

«В связи с производственной необходимостью перемещаем Вас на «Санкт-Петербург Арену».

Живет Высоцкая в Горбунках Ленобласти. До ФОКа на Ветеранов ей 30-40 минут езды на общественном транспорте. До стадиона – 2-2,5 часа. Она одинокая мать. Полуторогодовалая дочь устроена в частный детский сад на улице Солдата Корзуна, в пяти минутах ходьбы от ФОКа на Ветеранов. В Горбунках катастрофа с госуслугами. Высоцкая развела руками: не согласная на Крестовский. Дитя некому в сад завезти.

Есть бабушка, но она живет в другой деревне, работает экономистом на птицефабрике и ежедневно помогать возможности не имеет.

Дирекция попала в непростое положение. Пока Высоцкая была в декрете, на ее место пришла другая сотрудница. Зовут ее Людмила Леонтьевна Краснянская. Девичья фамилия – Мутко. Младшая сестра вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Пока Олеся занималась ребенком, Людмила Леонтьевна обживала небольшой кабинет с бежевыми стенами на третьем этаже комплекса. Его обстановку скрашивают два шкафа для документов и одежды и вешалка. Из оргтехники – компьютер, телефон, принтер и сканер. Уют создают две пальмы и фикус.

Должность замначальника ФОК предполагает составление отчетов для бухгалтерии по продажам абонементов, подготовку документации в контрольно-ревизионный отдел Дирекции по использованным (выданным, испорченным, аннулированным) бланкам абонементов, предоставление еженедельных и ежеквартальных отчетов по проделанной работе, организация соревнований. Также ведутся табели учета рабочего времени, составляется график работы для администраторов, методистов, электриков, сантехников, тренеров. Минимальный должностной оклад – 44 тысячи рублей.

В сентябре-январе ФОК продает по паре тысяч абонементов в фитнес и бассейн, в остальные месяцы – в среднем по 500-700. Непосредственной реализацией занимаются администраторы, подсчет ныне ведет Людмила Леонтьевна. Для этого ей требуется знание программы «1С».

Работа у замначальника – два через два, с полудня до десяти вечера. В выходные и праздники смена начинается в девять утра и длится тринадцать часов. Дирекция любезно предоставляет Людмиле Леонтьевне перерывы для отдыха и питания по 15 минут через каждые четыре часа. Гигиена в физкультурно-оздоровительном комплексе не менее важна, поэтому каждый месяц замначальника получает по 200 граммов туалетного мыла для рук и 300 граммов – для мытья тела.

Возглавляет Дирекцию Эмилия Смирнова, бывший руководитель стадиона имени Кирова – предшественника «Санкт-Петербург Арены». Ее зам по безопасности, труду и оперативной работе – коллега по стадиону, Денис Коваленко.

Эмилия Смирнова не стала скрывать от «Фонтанки» вовлеченность в перипетии служебных перестановок. Из ее ответов следует, что Высоцкая перемещена на «Санкт-Петербург Арену» в связи с производственной необходимостью, и это не связано с назначением Краснянской. Родство Людмилы Леонтьевны с вице-премьером никак не повлияло на кадровые решения.

– Это абсолютно не связанные друг с другом вещи. Я даже не знала, что Краснянская является сестрой. Я не интересуюсь такими вопросами. Краснянская не пришла на место кого бы то ни было.

– Если Высоцкая работала замначальника на Ветеранов, и она является матерью-одиночкой, живет в Горбунках, ей проще добираться по Юго-Западу, таким уж производственно необходимым является ее перемещение?

– В настоящий момент для предприятия это оправдано. Не стоит подводить политическую подоплеку к обычному деловому разрешению вопросов.

Людмила Краснянская на звонки «Фонтанки» ответила без конструктива:

«Никаких комментариев давать не буду».

СМС-сообщение, в котором предлагалось все же развеять миф о том, что в ее интересах именем Виталия Мутко была вытеснена с рабочего места сотрудница Высоцкая, Людмила Леонтьевна оставила без ответа.

Еще у Виталия Мутко есть старший брат Александр. Ему 62 года, работает директором строительной фирмы «Динас» в поселке Южный Туапсинского района Краснодарского края. Ходили слухи, что он тоже трудился в Дирекции спортсооружений, но это, кажется, неправда.

«Никогда не работал в Петербурге. Бывал только несколько раз», – сообщил Александр Леонтьевич «Фонтанке».

О сестре он не проинформирован:

«Я давно с ней не общался. Знаю, что работала в торговле, продавала что-то. С братом тоже не поддерживаю связь. Я в последнее время сам по себе».

Мутко-старший, пожалуй, и впрямь предпочитает финансовую и административную самостоятельность. По данным «Фонтанки», во время нечастых путешествий в Петербург самолету он предпочитал поезд из Туапсе, который идет почти двое суток.

Людмила Краснянская в физкультурно-оздоровительную деятельность действительно окунулась после торговли. По информации «Фонтанки», она работала в ныне ликвидированной компании «Саюл СПб», основными видами деятельности которой являются продажа одежды, обуви и других потребтоваров. Еще одна компания «Уральские регионы» занималась оптовой торговлей удобрениями. Какое-то время Людмила Краснянская трудилась в магазине «Детский мир».

За несколько минут до выхода статьи «Фонтанке» стало известно, что Дирекция спортсооружений подготовила и направила Высоцкой деловое предложение.

«Понимая важность оказания помощи работнику – одинокой матери, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, учреждение предлагает вам воспользоваться правом работы на дому до достижения ребенком возраста трех лет с сохранением должности и заработной платы».

И это очередное подтверждение щедрости могучей спортивной структуры.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Виталий Мутко родился 8 декабря 1958 года в станице Куринская Апшеронского района Краснодарского края. Там же на свет появились его старший брат Александр и сестра Людмила.

Родители, Леонтий Михайлович и Мария Михайловна, скончались в Петербурге в 2011 и 2015 годах соответственно. С ними оставалась дочь Людмила, которой перешла по наследству квартира на Солдата Корзуна.

Виталий Мутко жил автономно. От супруги Татьяны Ивановны у него две дочери. 41-летняя Елена Мутко владеет стоматологической клиникой на Учительской улице в Петербурге, ее муж Сергей Веремеенко - гендиректор. О 32-летней дочери, Марии, известно, что она окончила юрфак СПбГУ. Еще у Виталия Леонтьевича минимум три племянника и две внучки.

Виталий Мутко прошел путь от выпускника ПТУ речного флота в Петрокрепости (Шлиссельбург) транзитом через руководство Кировским районом, работу в мэрии Петербурга, президентство в «Зените» и Российском футбольном союзе, сенаторство в Совете Федерации до постов министра спорта России (2012-2016) и вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике. В конце 2017 года Международным олимпийским комитетом пожизненно отстранен от посещения Олимпиад под предлогом кураторства государственной системы допинга.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33

Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности

Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57

В Новоселье “проводят” Старый Новый Год

"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12

Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Жители Приморского района наблюдают красное небо
«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
В марте на Петроградской стороне начнут выставлять противотаранные блоки
Футбольную школу «Зенит» пожурили за нарушения работы с персональными данными
АИЖК продаст под жилье участок на Богатырском вплотную с ЗСД
Пулково за новогодние праздники принял свыше 600 тыс. пассажиров
В Смольном предложили лишать депутатов мандатов в случае утраты доверия избирателей
В Петербурге инвалидам хотят разрешить ездить в баню на такси за полцены
На парковке Пулково очередные новшества
Когда Мутко брат
В подъездах заварили мусорную реформу
Как сэкономить на командировках
«Никакой туалетной бумаги в советской колбасе не было»
Выгнать с Крестовского в рамках ремонта
Трубы-беспризорники
Ржавая канава сделала тайное явным
Как «Зенит» будет полвека вычесывать газон
Когда оливье не лезет в рот
Такого мы еще не слышали
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: О какой явке на выборы мечтают в Кремле?

Комментарии ()
ЦИК

Кто хочет стать президентом

Какие "страшилки" нужны на бутылках с горячительным

Новости компаний
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33
Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57
В Новоселье “проводят” Старый Новый Год
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
«Галамарт»
05.01.2018 10:00
«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге
На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
29.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»
Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2017 16:46
Завершен первый этап проекта «Новая Охта» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство трех домов в проекте комплексного освоения территории «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.