Когда Мутко брат

Родная сестра вице-премьера Виталия Мутко получила удобную должность в Дирекции спортсооружений Петербурга. В гонке за бесплатным мылом и окладом в 44 тысячи она опередила мать-одиночку.

Государственное учреждение Петербурга готово оплачивать ничегонеделание штатной сотруднице, лишь бы она не притязала на место младшей сестры Виталия Мутко. Вице-премьер наверняка не осведомлен, какими методами работа с графиком 2/2 и мимолетными паузами на перекус достается его родственнице, ведающей абонементами в местечковый бассейн Петербурга. 48-летнюю Людмилу Краснянскую, в девичестве Мутко, можно было бы назвать self-made woman, не будь предыстории.

В Петербурге спортивные сооружения отданы в оперативное управление государственному учреждению – Дирекции. Она принадлежит городскому спорткомитету и комитету имущественных отношений. У Дирекции 24 объекта – стадион на Крестовском острове, легкоатлетические и ледовые стадионы и пятнадцать физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), их выделяют вывеска «Газпром» и сине-белый окрас. Это по-своему мощная структура. С 2014 года она израсходовала почти 8 млрд рублей бюджета (найм охраны, клининг, ремонт, поставка газа и прочее). Оно не только мощное, но и щедрое. Что особенно прослеживается в закупках реагентов для бассейнов. «Фонтанка» уже рассказывала, как они приобретаются за десятки миллионов рублей по цене в семь раз выше рыночной у компании, которая близка узкому кругу приближенных.

Управляемые Дирекцией сооружения называются объектами. Должности – соответственные. С 2012 года в учреждении работает Олеся Высоцкая. Она выпускница юрфака СПбГУ, занимала должность замначальника ФОК на проспекте Ветеранов, 58. Комплекс предоставляет услуги бассейна и фитнес-зала. В 2016-м Высоцкая ушла в декрет, родила. В середине декабря 2017-го написала заявление об окончании отпуска по уходу за ребенком и выходе на работу с начала февраля 2018 года.

Дирекция отреагировала нежданным:

«В связи с производственной необходимостью перемещаем Вас на «Санкт-Петербург Арену».

Живет Высоцкая в Горбунках Ленобласти. До ФОКа на Ветеранов ей 30-40 минут езды на общественном транспорте. До стадиона – 2-2,5 часа. Она одинокая мать. Полуторогодовалая дочь устроена в частный детский сад на улице Солдата Корзуна, в пяти минутах ходьбы от ФОКа на Ветеранов. В Горбунках катастрофа с госуслугами. Высоцкая развела руками: не согласная на Крестовский. Дитя некому в сад завезти.

Есть бабушка, но она живет в другой деревне, работает экономистом на птицефабрике и ежедневно помогать возможности не имеет.

Дирекция попала в непростое положение. Пока Высоцкая была в декрете, на ее место пришла другая сотрудница. Зовут ее Людмила Леонтьевна Краснянская. Девичья фамилия – Мутко. Младшая сестра вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Пока Олеся занималась ребенком, Людмила Леонтьевна обживала небольшой кабинет с бежевыми стенами на третьем этаже комплекса. Его обстановку скрашивают два шкафа для документов и одежды и вешалка. Из оргтехники – компьютер, телефон, принтер и сканер. Уют создают две пальмы и фикус.

Должность замначальника ФОК предполагает составление отчетов для бухгалтерии по продажам абонементов, подготовку документации в контрольно-ревизионный отдел Дирекции по использованным (выданным, испорченным, аннулированным) бланкам абонементов, предоставление еженедельных и ежеквартальных отчетов по проделанной работе, организация соревнований. Также ведутся табели учета рабочего времени, составляется график работы для администраторов, методистов, электриков, сантехников, тренеров. Минимальный должностной оклад – 44 тысячи рублей.

В сентябре-январе ФОК продает по паре тысяч абонементов в фитнес и бассейн, в остальные месяцы – в среднем по 500-700. Непосредственной реализацией занимаются администраторы, подсчет ныне ведет Людмила Леонтьевна. Для этого ей требуется знание программы «1С».

Работа у замначальника – два через два, с полудня до десяти вечера. В выходные и праздники смена начинается в девять утра и длится тринадцать часов. Дирекция любезно предоставляет Людмиле Леонтьевне перерывы для отдыха и питания по 15 минут через каждые четыре часа. Гигиена в физкультурно-оздоровительном комплексе не менее важна, поэтому каждый месяц замначальника получает по 200 граммов туалетного мыла для рук и 300 граммов – для мытья тела.

Возглавляет Дирекцию Эмилия Смирнова, бывший руководитель стадиона имени Кирова – предшественника «Санкт-Петербург Арены». Ее зам по безопасности, труду и оперативной работе – коллега по стадиону, Денис Коваленко.

Эмилия Смирнова не стала скрывать от «Фонтанки» вовлеченность в перипетии служебных перестановок. Из ее ответов следует, что Высоцкая перемещена на «Санкт-Петербург Арену» в связи с производственной необходимостью, и это не связано с назначением Краснянской. Родство Людмилы Леонтьевны с вице-премьером никак не повлияло на кадровые решения.

– Это абсолютно не связанные друг с другом вещи. Я даже не знала, что Краснянская является сестрой. Я не интересуюсь такими вопросами. Краснянская не пришла на место кого бы то ни было.

– Если Высоцкая работала замначальника на Ветеранов, и она является матерью-одиночкой, живет в Горбунках, ей проще добираться по Юго-Западу, таким уж производственно необходимым является ее перемещение?

– В настоящий момент для предприятия это оправдано. Не стоит подводить политическую подоплеку к обычному деловому разрешению вопросов.

Людмила Краснянская на звонки «Фонтанки» ответила без конструктива:

«Никаких комментариев давать не буду».

СМС-сообщение, в котором предлагалось все же развеять миф о том, что в ее интересах именем Виталия Мутко была вытеснена с рабочего места сотрудница Высоцкая, Людмила Леонтьевна оставила без ответа.

Еще у Виталия Мутко есть старший брат Александр. Ему 62 года, работает директором строительной фирмы «Динас» в поселке Южный Туапсинского района Краснодарского края. Ходили слухи, что он тоже трудился в Дирекции спортсооружений, но это, кажется, неправда.

«Никогда не работал в Петербурге. Бывал только несколько раз», – сообщил Александр Леонтьевич «Фонтанке».

О сестре он не проинформирован:

«Я давно с ней не общался. Знаю, что работала в торговле, продавала что-то. С братом тоже не поддерживаю связь. Я в последнее время сам по себе».

Мутко-старший, пожалуй, и впрямь предпочитает финансовую и административную самостоятельность. По данным «Фонтанки», во время нечастых путешествий в Петербург самолету он предпочитал поезд из Туапсе, который идет почти двое суток.

Людмила Краснянская в физкультурно-оздоровительную деятельность действительно окунулась после торговли. По информации «Фонтанки», она работала в ныне ликвидированной компании «Саюл СПб», основными видами деятельности которой являются продажа одежды, обуви и других потребтоваров. Еще одна компания «Уральские регионы» занималась оптовой торговлей удобрениями. Какое-то время Людмила Краснянская трудилась в магазине «Детский мир».

За несколько минут до выхода статьи «Фонтанке» стало известно, что Дирекция спортсооружений подготовила и направила Высоцкой деловое предложение.

«Понимая важность оказания помощи работнику – одинокой матери, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, учреждение предлагает вам воспользоваться правом работы на дому до достижения ребенком возраста трех лет с сохранением должности и заработной платы».

И это очередное подтверждение щедрости могучей спортивной структуры.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»