Матерей-одиночек запретили увольнять из МВД

Женщины, самостоятельно воспитывающие малолетних детей, не могут быть уволены из правоохранительных органов при оптимизации штата, даже в случае отказа переводиться на другую должность. Об этом заявил Конституционный суд РФ.

Как следует из постановления, 12 января опубликованного на официальном сайте, с жалобой в КС обратилась бывшая сотрудница органов внутренних дел Республики Башкортостан Надежда Кургаева. В МВД она служила с 1995 года и в 2015-м замещала должность начальника отдела управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики. Однако в соответствии с указом президента о сокращении предельной численности штата МВД её должность реорганизовали. Женщине, воспитывающей на тот момент 8-летнюю дочь, предложили другие вакансии. Ни одна из них её не устроила.

В 2016 году контракт с сотрудницей расторгли в связи с «невозможностью перевода или отказом от перевода на иную должность». Уйти на нижестоящую должность в ранее возглавляемый отдел ей не позволили. Сочтя свое увольнение незаконным, Кургаева обратилась в районный суд с требованием отменить приказ и оплатить как период вынужденной безработицы, так и компенсацию морального вреда. Там иск удовлетворили, но позднее МВД оспорило принятое решение, и женщина снова осталась без работы.

Вопрос решили в Конституционном суде, напомнив, что матерей-одиночек нельзя увольнять по инициативе работодателя и статьи 36 и 82 Закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разночтений не допускают.

«Прохождение государственной службы определенного вида само по себе не может служить оправданием для отмены в отношении избравших ее женщин – одиноких матерей, воспитывающих детей, не достигших 14-летнего возраста, правовых гарантий, имеющих целью их защиту от увольнения в связи с сокращением численности или штата сотрудников соответствующего государственного органа», – сказано в постановлении.

Кроме того, как отметили судьи, Надежде Кургаевой могли предложить и вышестоящую должность. Её дело подлежит пересмотру.