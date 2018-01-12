В Омске в пятиэтажном доме взорвался газ, информация о разрушении и пострадавших проверяется, сообщает ГУ МЧС по Омской области.

"В 20:00 (местное время) 12.01.2018 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области поступила информация о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в г. Омске с последующим горением. Пожар локализован в 20:45. Информация уточняется", – говорится в сообщении спасателей.

Фото: ГУ МЧС по Омской области

К ликвидации последствий хлопка газа от МЧС России привлечены 171 человек и 25 единиц техники, также на место происшествия направлена оперативная группа и психологи Главного управления МЧС России по Омской области.

Организован обогрев эвакуированных жильцов. Сотрудниками полиции организовано оцепление дома.

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Группа "ЧП в Омске" "ВКонтакте" уточняет, что взрыв прогремел на улице 5-я Кордная в жилом доме №9. Ударной волной снесло несколько балконов, в здании вылетели стекла, треснула несущая стена. По словам очевидцев, хлопок раздался во втором подъезде на втором этаже. На место ЧП выехала мэр Омска Оксана Фадина.