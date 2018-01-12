В подъездах заварили мусорную реформу

В правительстве заявили, что мусоропроводы в многоэтажках могут задраить. Это первый невыполнимый шаг в светлое экологическое будущее.

Главы Минприроды Сергей Донской рассказал, что в своей борьбе за раздельный сбор отходов чиновники могут подчистую извести главных врагов — мусоропроводы. Пенсионеры высоток содрогнулись, но напрасно. Нынешние законы экосварщикам не подспорье, да и в целом к новогодней мусорной реформе правительства остается много вопросов.



Свое заявление министр сделал в интервью РБК, коснувшись темы раздельного сбора мусора. «Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, – начал он с обязательной преамбулы, – но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить». Первыми испугались депутаты. «Я категорически против, – цитирует «Говорит Москва» председателя комитета Госдумы по ЖКХ Галину Хованскую. – Можно людей простимулировать и без всякого заваривания мусоропровода, определив какой-то функционал через мусоропровод».

Ей вторят петербургские коллеги из комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству. «Это полный бред, – считает депутат Борис Вишневский. – Какая альтернатива предлагается? Складывать в ведрах на лестничных площадках или носить в пакетах на помойку? Это не всем удобно, далеко не везде есть лифты. Для начала надо не мусоропроводы заваривать, а подготовить инфраструктуру для раздельного сбора, а я что-то в последнее время почти не вижу этих контейнеров».

Посчитать точное количество мусоропроводов в городе сложно, однако можно ориентироваться на данные ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», которое печатает квитанции для 17 тысяч из 23 тысяч петербургских домов. Начисляет оно плату и по мусоропроводам (1 рубль 42 копейки за квадратный метр жилья для нанимателей у города), всего по 3 795 домам. Собеседник в жилкоме советует с учетом количества подъездов умножать это число примерно на три.

Аргументы сторонников и противников отказа от мусоропровода понятны: на стороне одних — антисанитария, крысы, прохудившиеся клапаны и стволы; другие говорят о стариках, живущих на последних этажах. Но пока этот спор чисто умозрительный, и даже сентенции Донского недостаточно, чтобы перейти в практическую плоскость. По словам юристов, никаких законных оснований для того, чтобы закупорить мусоропровод, нет. «Это противоречит хотя бы Градостроительному кодексу, – говорит начальник контрольного отдела СРО «МежРегионРазвитие» Наталья Антонова. – Наличие мусоропровода определяет степень благоустройства многоквартирного дома, в котором мы покупаем квартиру».

«Благоустройство нельзя уменьшать, только увеличивать, – уточняет Владислав Воронков, гендиректор партнерства и член рабочей группы экспертного совета при профильном комитете Госдумы. – Жилищное законодательство этого просто не позволит. С тем же успехом можно начать отключать лифты под предлогом энергосбережения».

В случае «крестового похода» сварщиков менять придется не только кодексы. Свод правил по проектированию и строительству предусматривает, что мусоропроводами оснащаются жилые здания с отметкой пола верхнего этажа от уровня земли 11,2 м и более. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» говорят, что мусоропроводы необходимо ставить в новостройках от 5 этажей. Впрочем, именно в новых домах зачастую люки задраены.

Иногда ковши заваривают большинством голосов собственников, однако законность этого также под вопросом. По словам Владислава Воронкова, показатель степени благоустройства нельзя менять и через собрания. «Нигде это не прописано буквально, но, по идее, если речь идет об уменьшении общего имущества, требуется согласие каждого», – считает Наталья Антонова. Председатель Ассоциации ТСЖ и ЖСК Марина Акимова подтверждает это личным опытом: «В больших домах жители часто соглашаются. Во-первых, экономия; во-вторых, не вытягивает теплый воздух из подъезда; в-третьих, нет риска, что какой-то недоумок бросит зажженный окурок. Но я знаю случай, где всего одна из жительниц не согласилась, и в итоге инспекция заставила все раздраить обратно».

Сама Марина Акимова высказывается за раздельный сбор, однако считает это многофакторной задачей, которая не решается закрытием мусоропровода, а начинается с воспитания в школах и установки баков для разных видов отходов. В Петербурге этим занимается ассоциация «РазДельный сбор», на своих акциях она принимает отходы по 10 категориям. Всего в городе несколько сотен точек, куда можно принести тот или иной мусор. В окрестностях редакции «Фонтанки» около десятка, однако, как правило, речь идет о контейнерах для опасных отходов, старой одежды или пунктах приема книг в магазинах «Старая книга». Позиция активистов понятна: мусоропровод однозначно противоречит идее сортировки мусора.

Интервью Донского стало своего рода эхом Года экологии, который завершился в России. Почти под куранты Госдума утвердила, а президент подписал поправки в Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления». Депутаты отмечали, что значительно расширены полномочия регионов в определении своих территориальных схем по обращению с отходами, а в СМИ поспешили окрестить документ законом о раздельном сборе. В одноименной ассоциации, впрочем, особых новелл не видят. «Это и раньше было делом регионов, – говорит Анна Гаркуша, которая отвечает за взаимодействие «РазДельного сбора» с органами власти. – Нам еще три года назад федералы говорили: если город захочет сжигать — значит, будет».

В части сортировки никто никого ни к чему не обязывает. «Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов», – говорится в законе. Но есть одно принципиальное новшество: появилось понятие «накопление» отходов, отделенное от сбора, и лицензия на этот вид деятельности не нужна. Экологи говорят, что оно опять-таки носит больше психологическое значение. Раньше, когда к управляющей компании приходили с разноцветными баками, она зачастую ссылалась на то, что у нее нет лицензии на сбор отходов I – IV классов опасности. «И им правда так говорили те операторы, которые вывозили смешанный мусор из контейнеров, – рассказывает Гаркуша. – Ведь они не заинтересованы в том, чтобы заранее из-под носа у них вытащили самое ценное вторсырье, которое потом можно изъять на перегрузке и продать. Приходилось лезть в документы и доказывать жилищникам, что они работают с V классом опасности, на который лицензия и так не нужна. Теперь даже самому пугливому понятно, что бояться нечего».

Но здесь возникает другая проблема. «Накопление» трактуется как хранение в течение не более 11 месяцев. Но все, что происходит на контейнерной площадке, подчиняется соответствующему СанПиНу, где прописан ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов. По словам экологов, с такой периодичностью сортированный мусор не накапливается, как правило, его вывозят раз в неделю. Однако формальные причины, чтобы подкосить раздельный сбор и сделать его нерентабельным, остаются.

В 2018 году должен быть определен единый региональный оператор по обращению с отходами, город надеется перейти на эту схему еще до конца года. Соответственно, из зоны ответственности жилищников накопление и вывоз мусора перейдут под контроль комитета по благоустройству. В нем уже сейчас отвечают на претензии активистов. «Под поправки подготовлен — и нами в том числе – целый ряд изменений в подзаконные акты, СанПиНы, – говорит Кирилл Пащенко, замглавы ведомства. – Мы прекрасно понимаем, что для сортированных фракций ежедневный вывоз не нужен, только для органической части».

Чиновники упирают на то, что в первую очередь необходимо изъять из общего объема опасные отходы, пока это относится только к 4% батареек и лампочек. До недавнего времени это опять-таки не касалось ведомства, установкой контейнеров под батарейки и экомобилями занимался подведомственный комитету по природопользованию «Экострой». Под Новый год бразды полномочия по «спасению ежей» передали комитету по благоустройству, подрядчика он выберет на следующей неделе. Какими темпами и по какой схеме дальше пойдет раздельный сбор, чиновники пока затрудняются ответить. «Есть пример Японии: 4 вида пластика, 3 вида стекла, несколько видов бумаги и так далее, забирают каждый день новый вид отхода. Есть дуальная модель — пищевые и непищевые, – говорит Пащенко. – С появлением регионального оператора мы должны выбрать оптимальную модель внедрения раздельного сбора».

«Пока нет критериев оценки работы этого оператора, ничего нельзя прогнозировать, – считает Гаркуша. – Компания может раз в год ставить один контейнер и говорить — я внедряю поэтапно. Конечно, мы надеемся, что будет иначе».

Вопрос о раздельном сборе отходов в Петербурге, как казалось, перешел в решающую стадию еще в 2006 году, во время губернаторства Валентины Матвиенко. Тогда глава города призывала районы повсеместно разместить необходимые контейнеры еще до конца года. Однако очень быстро стало понятно, что это утопия. Глава «Автопарка № 1 «Спецтранс» Анатолий Язев предсказывал, что при набранных темпах на выполнение программы потребуется 10 лет. Не хватило и этого.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»