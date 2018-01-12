Кто хочет стать президентом
Как заявляет Центризбирком, с момента объявления выборов в комиссию поступили документы на выдвижение порядка 70 человек, однако не все из них были приняты. Желающие стать лицом номер 1 неправильно оформляли документы, не собирали необходимое количество человек для выдвижения или несвоевременно заявляли о проведении собрания. В итоге лишь двоим самовыдвиженцам удалось дойти до данного этапа. Это – Владимир Путин (действующий президент РФ) и костромич Владимир Михайлов (депутат Костромской областной думы и бизнесмен). Еще 14 участников президентской кампании выдвинуты политическими партиями.
"Фонтанка" предлагает узнать кандидатов поближе: