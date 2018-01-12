Кто хочет стать президентом

В полночь 12 января Центризбирком завершит прием документов от желающих попробовать себя в качестве кандидата в президенты РФ. Как подсчитала “Фонтанка”, на данный момент претендовать на то, чтобы стать президентом РФ, могут 16 человек.

ЦИК