МВД РФ утвердило 13 стран для отдыха сотрудников в 2018 году

МВД утвердило список из 13 стран, куда сотрудники министерства смогут поехать на отдых в 2018 году, сообщает 12 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на соответствующее распоряжение министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, подписанное 26 декабря 2017 года.

В список вошли Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

«Данным перечнем в распоряжении министра предлагается "руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска"», — следует из сообщения.

"Удивляет присутствие в списке Туркменистана – с этой страной у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно. Организованный туризм в Туркменистан из России по этой причине отсутствует", – отметили в АТОР.