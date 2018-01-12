Какие "страшилки" нужны на бутылках с горячительным

«Фонтанка» оценила предложение размещать на бутылках с алкогольной продукцией иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного.

"Той надписи о вреде чрезмерного употребления алкоголя, которая существует на бутылках сейчас, явно недостаточно. Необходимо дополнить бутылки страшными на вид картинками. Например — фотографиями внутренних органов, пораженных алкоголем. Когда граждане будут рассматривать мозг алкоголика в разрезе, нарисованный на бутылке, из которой они только что наливали, то, вероятно, у них будет формироваться более трезвый взгляд на алкоголь", — сообщил СМИ Султан Хамзаев, руководитель проекта "Трезвая Россия".

Кроме натуралистичных изображений поражения органов алкоголем, на бутылках предлагается также размещать цитаты из Уголовного кодекса Российской Федерации. Например — из 151-й статьи ("Вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного").

«Фонтанка» предлагает альтернативу "букве закона" и рисункам с циррозом. Например, на бутылках можно изображать печальные последствия слишком веселого застолья.

Серьезное падение уровня нравственности и благосостояния.

Вас лишат права водить машину.

И уволят с работы.

Вас никто не будет любить. И вы тоже никого не сможете.

Можно в оформлении бутылок вернуться, например, к старой доброй антиалкогольной советской агитке. За время существования СССР на его территории проводился целый ряд антиалкогольных кампаний. Был план борьбы с этим явлением, уголовная статья за самогоноварение и агитационные плакаты. К их изготовлению подходили не банально и с креативом: