Пострадавшие в аварии с маршруткой в Колпино получат до полумиллиона рублей

Перевозчик берёт на себе расходы на лечение пострадавших в ДТП с участием фуры и автобуса в Колпинском районе Петербурга. Кроме того, пассажиры получат страховку.

Как сообщили 12 января «Фонтанке» в «Питеравто», невольными участниками аварии на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы стали 11 человек. Всем пострадавшим обещают выплатить страховку и в качестве дополнительной меры поддержки оплатить лечение. Размер страховых выплат будут определять в зависимости от тяжести вреда здоровью. В среднем по ОСГОПП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) – 500 тысяч рублей. В компании, обслуживающей маршрут №293А, уже начали внутреннее расследование.

«Стаж работы водителя – гражданина России – составляет 27 лет, перед выездом в рейс он прошёл медосмотр. Сам автобус двигался со скоростью 36 километров в час. Транспортное средство было полностью исправно, что уже подтвердили в ГИБДД», – отметили в «Питеравто».

Ранее в петербургском главке сообщили, что около двух часов дня маршрутный автобус врезался в остановившуюся фуру.В результате травмы получили 12 человек, двое из которых (водитель автобуса и один из пассажиров) находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщил «Фонтанке» источник, в ДТП пострадали 15 человек. Один из них от госпитализации отказался, одного забрал вертолёт, а оставшихся развезли по клиникам.

На Городской станции скорой медицинской помощи уточнили, что были задействованы 5 бригад и авиация. Также на месте работали бригады скорой помощи Колпино. Известно, что пациентов доставили в больницу Колпино, НИИ им. Джанелидзе и в городскую больницу № 26. Водителя вертолетом госпитализировали во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. Никифорова МЧС России.