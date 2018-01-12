Украинский премьер сострил: Предлагаю президенту РФ вместе с флотом вернуть Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 января в ходе визита в Мариуполь прокомментировал вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о якобы готовности вернуть Украине военную технику, расположенную в аннексированном Крыму.

"Встречное предложение президенту РФ – предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", – заявил премьер.

Телеканал "112 Украина" отмечает, что этот ответ украинского премьера, в отличие от остального общения с прессой, прозвучал на русском языке.

Как сообщалось, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что речь идет о "десятках кораблей и десятках боевых самолетов". По его словам, техника находится "в плачевном состоянии и за эти годы никем не обслуживалась".

По информации командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко, в Крыму осталась береговая техника – два батальона БМП и столько же БТР. Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство их жителей высказались за такое решение.