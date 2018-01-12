Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим

Диверсионная группа боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов, была уничтожена российскими военными. Как сообщает 12 января ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, была проведена специальная операция по ее поиску и уничтожению.

Диверсионная группа была обнаружена рядом с западной границей провинции Идлиб. За базой боевиков было организовано непрерывное наблюдение беспилотными средствами и назначены высокоточные средства поражения. В результате террористы были уничтожены высокоточным боеприпасом «Краснополь». Также был уничтожен склад ударных беспилотных средств самолетного типа.

Напомним, 6 января российские военные пресекли нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Её попытались атаковать и обстрелять с помощью беспилотников сирийские исламисты, однако дроны были быстро уничтожены и нападение отбито. О каком-либо ущербе с российской стороны не сообщалось. Позже Министерство обороны России показало беспилотники боевиков, которые были сбиты системами "Панцирь-С" и средствами радиоэлектронной борьбы.