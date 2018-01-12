«Летел под сотню» и - в грузовик

«Страшная авария в Колпино 12 января» – так описывали ДТП с маршруткой и грузовиком очевидцы. Водитель «ПАЗа» не справился с управлением и врезался в стоявший на "аварийке" «Мерседес». По одним данным, 11, по другим - 12 человек в больнице.

Авария произошла 12 января около 14:15. Водитель «ПАЗа» К-293А (маршрут обслуживается компанией «Питеравто» и пролегает между станцией метро «Звездная» и бульваром Трудящихся в Колпино) пытался проехать пересечение Колпинского шоссе и Софийской улицы и неверно выбрал скорость движения. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в тот момент на пути у автобуса оказался сломанный Mercedes с полуприцепом. Остановиться шофер маршрутки не успел. В результате в больнице оказались 12 человек, среди которых сам 46-летний шофер и его пассажирка. Возраст женщины неизвестен.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Mercedes с полуприцепом приехал в Петербург из Москвы. Въехав на площадь с круговым движением, водитель остановился в крайнем правом ряду – мужчина хотел осмотреть транспортное средство. После осмотра он успел вернуться в кабину. Это спасло дальнобойщику жизнь.

«До сих пор трясет… Он вылетел или с Софийской, или со стороны Колпино», – написала участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Татьяна. Женщина рассказывает, что ехала в крайней правой полосе, когда в зеркале заметила «летящую под 100 точно» прямо на нее маршрутку. «ПАЗ» начало заносить на меня, я – по тормозам. А в крайней правой полосе, уже на круге, стояла фура на аварийке. Понимаю, что мог влететь в меня, если бы не заметила», – говорит свидетель.

«Ехала мимо, видимо, сразу после. Водитель сидел в маршрутке, даже не поняла, живой или нет. Навстречу нам две скорые летели», – добавляет Юлия. Другой очевидец, Ольга, говорит о том, что сразу после ДТП у маршрутки находились юноша и девушка «с окровавленными лицами», а из салона пытались вытащить женщину.

Впоследствии на месте ДТП, по словам свидетелей, окажется десяток карет скорой медицинской помощи и вертолет санитарной авиации. В полицейском главке уточняют, что водитель и одна из пассажирок маршрутки находятся в «крайне тяжелом состоянии». Обоих эвакуировали вертолетом. За их жизнь борются врачи.

У Национальной службы санитарной авиации несколько иные данные о пострадавших: ранены 11 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. С места аварии, по данным ведомства, эвакуировали лишь водителя маршрутки. Сейчас он находится в реанимации в медицинском центре МЧС России.

Буквально через пару часов после аварии ГСУ СК по Петербургу заявил о проведении доследственной проверки по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Соответствующая статья есть в Уголовном кодексе России. Следователи приедут на место происшествия. Решение о возбуждении уголовного дела примут позже.

Как заверили корреспондента "Фонтанки" в компании «Питеравто», перед выходом в рейс водителя маршрутки осматривали врачи, его стаж – 27 лет. Мужчина является гражданином России. "Перед столкновением с грузовым «Мерседесом» он ехал на скорости не более 36 км/час. Проверка показала, что транспортное средство исправно, это уже подтвердили в ГИБДД», – говорят в компании.

Перевозчик утверждает, что проведет внутреннее расследование причин дорожной аварии. Компания также заявила, что пострадавшим будет оплачено лечение. Помимо этого, все они получат страховку (по данным «Питеравто», ранены 11 человек).

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