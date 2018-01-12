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12.01.2018 18:08

«Летел под сотню» и - в грузовик

«Страшная авария в Колпино 12 января» – так описывали ДТП с маршруткой и грузовиком очевидцы. Водитель «ПАЗа» не справился с управлением и врезался в стоявший на "аварийке" «Мерседес». По одним данным, 11, по другим - 12 человек в больнице.
«Летел под сотню» и - в грузовик
Национальная служба санитарной авиации

Авария произошла 12 января около 14:15. Водитель «ПАЗа» К-293А (маршрут обслуживается компанией «Питеравто» и пролегает между станцией метро «Звездная» и бульваром Трудящихся в Колпино) пытался проехать пересечение Колпинского шоссе и Софийской улицы и неверно выбрал скорость движения. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в тот момент на пути у автобуса оказался сломанный Mercedes с полуприцепом. Остановиться шофер маршрутки не успел. В результате в больнице оказались 12 человек, среди которых сам 46-летний шофер и его пассажирка. Возраст женщины неизвестен.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Mercedes с полуприцепом приехал в Петербург из Москвы. Въехав на площадь с круговым движением, водитель остановился в крайнем правом ряду – мужчина хотел осмотреть транспортное средство. После осмотра он успел вернуться в кабину. Это спасло дальнобойщику жизнь.

«До сих пор трясет… Он вылетел или с Софийской, или со стороны Колпино», – написала участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Татьяна. Женщина рассказывает, что ехала в крайней правой полосе, когда в зеркале заметила «летящую под 100 точно» прямо на нее маршрутку. «ПАЗ» начало заносить на меня, я – по тормозам. А в крайней правой полосе, уже на круге, стояла фура на аварийке. Понимаю, что мог влететь в меня, если бы не заметила», – говорит свидетель.

«Ехала мимо, видимо, сразу после. Водитель сидел в маршрутке, даже не поняла, живой или нет. Навстречу нам две скорые летели», – добавляет Юлия. Другой очевидец, Ольга, говорит о том, что сразу после ДТП у маршрутки находились юноша и девушка «с окровавленными лицами», а из салона пытались вытащить женщину.

Впоследствии на месте ДТП, по словам свидетелей, окажется десяток карет скорой медицинской помощи и вертолет санитарной авиации. В полицейском главке уточняют, что водитель и одна из пассажирок маршрутки находятся в «крайне тяжелом состоянии». Обоих эвакуировали вертолетом. За их жизнь борются врачи.

"ДТП и ЧП"/

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У Национальной службы санитарной авиации несколько иные данные о пострадавших: ранены 11 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. С места аварии, по данным ведомства, эвакуировали лишь водителя маршрутки. Сейчас он находится в реанимации в медицинском центре МЧС России.

Буквально через пару часов после аварии ГСУ СК по Петербургу заявил о проведении доследственной проверки по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Соответствующая статья есть в Уголовном кодексе России. Следователи приедут на место происшествия. Решение о возбуждении уголовного дела примут позже.

Как заверили корреспондента "Фонтанки" в компании «Питеравто», перед выходом в рейс водителя маршрутки осматривали врачи, его стаж  – 27 лет. Мужчина является гражданином России. "Перед столкновением с грузовым «Мерседесом» он ехал на скорости не более 36 км/час. Проверка показала, что транспортное средство исправно, это уже подтвердили в ГИБДД», – говорят в компании.

Перевозчик утверждает, что проведет внутреннее расследование причин дорожной аварии. Компания также заявила, что пострадавшим будет оплачено лечение. Помимо этого, все они получат страховку (по данным «Питеравто», ранены 11 человек).

Полностью материал читайте на сайте "Водитель Петербурга"


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