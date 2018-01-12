В Петербурге флагман оптической промышленности откупился от банкротства

Оптический институт Вавилова в Петербурге, банкротства которого за долги в декабре потребовала «Петербургская сбытовая компания» (ПСК), смог выйти из ситуации. Задолженность за электричество была погашена, но на подходе новые иски.

– Основанием для предъявления заявления послужила задолженность за потребленную электроэнергию за период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в размере 3,559 мл рублей. На данный момент задолженность за указанный период погашена, – рассказали «Фонтанке» 12 января в пресс-службе ПСК. – В связи с погашением потребителем задолженности, послужившей основанием для предъявления данного заявления, АО ПСК в судебном заседании заявит ходатайство о прекращении производства по заявлению о признании должника банкротом.

Однако в сбытовой компании сразу оговорились, что за последующие периоды (с конца февраля 2017 года) Институт Вавилова с ними так и не рассчитался. Общий размер задолженности оценивается в 22,6 млн рублей. Поэтому ПСК будет повторно инициировать банкротство института.

На самом предприятии отключены телефоны, и дозвониться «Фонтанке» до него не удалось. Как пояснили в ПСК, в настоящее время в институте сохраняется режим пониженного до уровня технологической брони потребления электроэнергии. Как правило, это около 10% от общей мощности.

Государственный оптический институт им. Вавилова (ГОИ) 30 лет назад был крупнейшим центром всей советской оптики. Вместе с филиалами в институте трудилось 11,5 тысячи человек. Работали в основном над заказами для военных. Но в 1990-е ГОИ лишился всех филиалов. В начале 2000-х Минимущество изъяло у института и большую часть территории.

В 2017 году институт остался без профильных заказов от Минобороны и теперь может потерять и последнюю оставшуюся площадку – 3 гектара у стрелки Васильевского острова. Владельцы хотят передать её инвестору. «Фонтанка» встречалась с сотрудниками института, когда они в феврале от отчаяния написали письмо с просьбой о помощи президенту Владимиру Путину.