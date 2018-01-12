ГУП «ТЭК» подключило большинство домов в Невском районе к другой магистрали, без тепла остаются еще 20

Большую часть зданий, которые попали в зону коммунальной аварии на улице Латышских стрелков в Невском районе Петербурга, перевели на альтернативный источник вечером 12 января. Из 66 зданий ждать окончания работ придется жителям 20 домов.

Как сообщает ГУП «ТЭК», две трети замерзающих абонентов переключили к другой магистрали около пяти вечера 12 января. Из оставшихся 20 домов тринадцать зданий получают тепло на пониженных параметрах, горячая вода поступает по резервным схемам. Тем временем возле дома 11/1 по улице Латышских стрелков продолжаются ремонтные работы на трубопроводе диаметром 700 мм. По нормативу на ремонт отводится 20 часов.

Напомним, труба лопнула после полудня 12 января.