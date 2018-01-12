Арестованному директору «СМУ-11 Метрострой» разрешили посещать совещания

В Петербурге по делу о неуплате налогов оставлен под домашним арестом гендиректор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов. При поддержке прокурора он выпросил у суда право посещать совещания по достройке Фрунзенского радиуса метрополитена.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 12 января Приморский суд продлил домашний арест Морозову до 16 февраля. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов более чем на 719 млн рублей.

«Суд разрешил Морозову участвовать в производственных и рабочих совещаниях в помещении «СМУ-11 Метрострой» в дневное время с сотрудниками предприятия, для выполнения договора подряда по строительству Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до «Южной» и договора по строительству Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Морского фасада», – уточнили в пресс-службе. О необходимости Морозова на совещаниях дружно высказались представитель Следственного комитета и прокурор.

В компании «Метрострой» нашему изданию пояснили, что отсутствие Морозова не сказывается на выполнении предприятием контрактных обязательств. Куда больше проблем доставляют судебные разбирательства с налоговой службой и периодическая заморозка счетов.