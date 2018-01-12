«Почта России» отсортирует посылки в Пулково за 5 млн евро

«Почта России» установила сортировочную линию для обработки международной почты, приходящей в аэропорт «Пулково». Об этом сообщила пресс-служба ФГУП 12 января.

Оборудование, поставленное японской Toshiba, обошлось в 5 млн евро. Оно позволит обрабатывать 220 тыс. писем и посылок в сутки, что в два раза больше, чем удавалось раньше.

Линия предназначена для работы с отправлениями весом от 20 граммов до 2 кг, на ней будут работать 12 операторов. Она будет сортировать отправления для дальнейшей рассылки по почтовым отделениям Петербурга и Ленинградской области и других регионов СЗФО.

По словам генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, ФГУП намерена реализовать в Петербурге масштабную программу модернизации логистической инфраструктуры и почтовой сети. Сейчас в городе работают 275 отделений, 41 центр выдачи и приема посылок. В 2017 году «Почта Россия» обработала 284 млн международных почтовых отправлений, что на 26% больше, чем в 2016-м. Число отправленных из РФ посылок выросло на 13%, до 3 млн штук.