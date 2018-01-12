За попытку с помощью взятки оставить за собой помещение петербуржец заплатит крупный штраф

Предприниматель из Петербурга за 30 тысяч рублей просил помощника прокурора не выгонять его из незаконно занятого помещения и не возбуждать административное дело. В итоге сумма, в качестве штрафа за взятку, возросла в 20 раз.

Об этом 12 января сообщает прокуратура Петербурга. В октябре 2017 года выяснилось, что занимаемые предпринимателем коммерческие помещения используются им незаконно, проверка использования госсобственности была инициирована прокуратурой. Штраф за административное правонарушение он платить не хотел, да и перспектива поиска нового помещения под свой магазин осужденного не привлекала. Чтобы решить вопрос, бизнесмен предложил помощнику прокурора 30 тысяч рублей, за которые он смог бы остаться безнаказанным на насиженном месте. Однако сотрудник прокуратуры на такой куш не согласился и доложил о предложении начальству. В итоге взятка была передана под наблюдением полиции, а бизнесмен задержан.

Петродворцовый районный суд признал его виновным и приговорил к 600 тысячам рублей штрафа.