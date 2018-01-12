МИД РФ: Британские журналисты получили заказ создать негативный фон вокруг ЧМ-2018

Журналисты Великобритании будут вести кампанию против чемпионата мира – 2018, который пройдет летом в России.

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на ТАСС, об этом 12 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России. Сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны. Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах. Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов. Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии чемпионата мира в РФ в западных СМИ», – заявила Мария Захарова.

Напомним, ранее английские СМИ уже неоднократно рассказывали о разных опасностях, которые подстерегают британских футбольных болельщиков при посещении России. Например, в мае 2017 года, перед Кубком конфедераций, они советовали не ездить в Купчино и Рыбацкое из-за высокого уровня преступности. Еще раньше телеканал Би-би-си-2 выпустил в эфир документальный фильм «Армия российских хулиганов», который повествует о том, что якобы футбольные фанаты России готовятся продолжить битву с английскими болельщиками, которую они начали в Марселе, на чемпионате мира по футболу в 2018 году.