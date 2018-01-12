Путин попросил Беглова поддержать Петербург

Президент РФ Владимир Путин встретился с новым полпредом по Северо-Западу Александром Бегловым. Об этом 12 января сообщается на сайте Кремля.

Согласно опубликованной пока не полностью расшифровке, президент поинтересовался у Беглова, как поддержать Северо-Запад и Петербург:

“Что Вы видите в качестве важнейших задач на ближайшее время для региональных команд, для федерального центра, для того, чтобы Северо-Запад и Питер, в частности, поддержать?”-спросил глава государства.

Беглов отчитался о ходе выполнения майских указов, сообщив, что работа по их выполнению идет и сделано очень много. На вопрос президента, где ситуация наиболее острая, Беглов обозначил Карелию: “У нас в Карелии вопрос очень непростой, сложный. Ряд вопросов есть в Архангельской области, есть в Мурманской области. Но они двигаются, эти вопросы, и думаю, что есть все возможности, чтобы эти проблемы полностью были закрыты своевременно и в срок”.

В разговоре с Бегловым Путин отметил, что он – выходец из Петербурга, поэтому прекрасно владеет ситуацией в регионе.

Напомним, 25 декабря 2017 года Александр Беглов, как ранее прогнозировала "Фонтанка, был освобожден от занимаемой должности – он был полпредом в Центральном федеральном округе – и назначен полпредом президента в СЗФО. Экс-полпред в СЗФО Николай Цуканов был назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.

Отметим, Александр Беглов давно известен Петербургу — в конце 1990-х он был главой администрации Курортного района. В 2002 – 2003 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, после ухода Яковлева около трех месяцев исполнял обязанности главы города. Этот же пост, но уже без приставки «и. о.» ему прочили после ухода Валентины Матвиенко. Тогда Беглова, который трудился помощником президента, называли самым вероятным кандидатом. Прогнозы не подтвердились, и губернатором стал Георгий Полтавченко. К слову, малая родина у Беглова с ним общая – оба родились в Баку. Многим в Северной столице он запомнился и своими усами, которые почему-то сбрил незадолго до нового назначения.