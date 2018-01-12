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16.01.2018 09:53

Арабы дали россиянам прикурить

Продукция эмиратской Gulbahar Tobacco стремительно оседает в легких российских курильщиков. Выпущенные в одной из самых дорогих стран мира, сигареты оказались в 2-3 раза дешевле местных.
Арабы дали россиянам прикурить

По оценке консалтинговой компании Nielsen, примерно каждая 170-я выкуренная россиянами сигарета в 2017 году приехала из Дубая. Пачки Milano и Cavallo потеснили на лотках и прилавках не только обложенную акцизами отечественную продукцию, но и дешевые белорусские сигареты.

Арабы дали россиянам прикурить

В Апраксином дворе, который в Петербурге является главным центром «серой» мелкооптовой торговли табаком, корреспондент «Фонтанки» насчитал около 10 торговых точек, где наравне с международными брендами вроде Kent, Marlboro и Winston представлены марки Milano и Cavallo.

«Продукция европейского качества», – уверяют продавцы, правда, указывают, что страна-изготовитель — Объединенные Арабские Эмираты. По их словам, пока арабский табак пользуется меньшим спросом, чем раскрученные международные бренды, но стремительно набирает популярность. «Продаем до 100 блоков в день», – делится один из продавцов.

Сигареты под марками Milano и Cavallо производит зарегистрированная в ОАЭ Gulbahar Tobacco Intl, основанная в 1997 году. Ее фабрика находится в свободной зоне Jebel Ali Free Zone, то есть освобождена от уплаты налогов. На своем сайте компания указывает, что экспортирует продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, США, Восточной Европы, Дальнего Востока и СНГ, в том числе в Россию. Впрочем, по мнению участников рынка, ее успех связан не столько с потребительскими качествами продукции, сколько со способом, которым она попадает в Россию.

Цена на Milano и Cavallо более чем умеренная — 450 рублей за блок. При приобретении 10 блоков арабских сигарет их стоимость падает до 35 рублей, а за ящик можно сторговаться и вовсе по 32-33 рубля за пачку. Это чуть дороже, чем белорусские сигареты «Фэст», NZ (400 рублей за блок), но заметно дороже, чем отечественные сигареты. Для сравнения, в 2017 году средняя стоимость пачки в российской рознице достигла 104 рублей. По словам участников рынка, легальная продукция, тем более премиальная, априори не может стоить таких денег.

Продавцы точек в Апраксином дворе и не думают скрывать неофициальный характер поставок.

«Это все левые сигареты без растаможки. Если таможить, будет стоит больше 100 рублей. С акцизом даже не ищите, их просто нет», – сказал один из торговцев. По словам его коллеги, эмиратская продукция сначала поступает в Баку, а уже оттуда везется в Россию. При этом на рынке в центре города она чуть дешевле, чем нелегально ввезенные международные бренды Marlboro и Dunhill (500 рублей за блок).

В сетевой рознице продукция Milano и Cavallo пока отсутствует, однако уже начинает появляться в полуподпольных несетевых магазинах и Интернете, несмотря на запрет онлайн-торговли табачной продукцией. В частности, о новых поступлениях из ОАЭ сообщает группа «ВКонтакте» «Сигареты из Белоруссии». Там стоимость блока от 550 до 600 рублей. Продавцы называют товар «премиальным», а бросовую цену объясняют отсутствием акцизов. Доставку в Северную столицу готовы организовать московские «Арабик Тобакко», sigimskopt, sigimsk.ru, bestfromdubai.ru, 1tabak.net.

На момент публикации Gulbahar Tobacco Intl на запрос «Фонтанки» не ответила. По данным СПАРК, декларация о соответствии ее продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза была получена в апреле 2017 года московской фирмой ООО «Восход».

По данным СПАРК, эта компания, созданная в 2016 году Джейхун Худагулу Оглы Ганиевым, является в России правообладателем товарных знаков Milano и Cavallo. Ей же принадлежит интернет-магазин bestfromdubai и сайт gulbahartobacco.ru.

Желающим закупиться сотрудники gulbahartobacco.ru открыто заявляют: приобрести можно «пачки как с акцизами, так и без них», но за прайсом советовали обращаться в bestfromdubai. На этом ресурсе заверили, что все новые партии приходят с акцизами, однако порекомендовали брать товар за наличный расчет, так он будет стоить 50-60 рублей за пачку, тогда как по безналу – 60-70. Объяснить разительное несоответствие с ценами российских производителей собеседник издания не смог, но отметил, что такие же вопросы возникали у правоохранительных органов. «Нас уже проверяли, но не нашли к чему придраться», – отметила представитель bestfromdubai.

Данные о финансовых результатах ООО «Восход» в базе СПАРК отсутствуют. Однако сотрудники утверждают, что бизнес идет бойко. «200 коробок за раз берут – на 5-10 млн рублей», – пояснила сотрудник отдела продаж. Среди клиентов в основном небольшие предприниматели, преимущественно с юга России, а также из Северной столицы. «Продукция поступает через порты», – пояснила она.

Установить, действительно ли продаваемые в Апраксином дворе и интернет-магазинах пачки произведены в ОАЭ, затруднительно. Напечатанный на них штрих-код начинается с цифр 80 и 81, что соответствует маркировке Эквадора, а вовсе не Эмиратов. Впрочем, по мнению участников рынка, подобная продукция с бОльшей долей вероятности все же является контрабандой, чем контрафактом: подделывать имеет смысл марки с мировым именем. Кроме того, наличие в одной из линеек «сигарет с кнопкой» (имеют внутри фильтра капсулу с ароматическим составом) выдает, что их производитель владеет дорогостоящим оборудованием. «Несовпадение штрих-кода говорит лишь о том, что сигареты изначально предназначались для нелегальной продажи, причем не в той стране, где производились», – считает Максим Королев, руководитель информагентства «Русский табак». Происхождение из Эквадора маловероятно — слишком далеко везти. По мнению участников табачного рынка, страной происхождения, с большой долей вероятности, являются ОАЭ. «Изначально эти сигареты могли быть ориентированы на нелегальный европейский рынок, а теперь пришли в Россию», – поделился на условиях анонимности представитель одного из игроков. По его мнению, при ввозе продукции может использоваться полулегальная схема. «Один контейнер ввозится с акцизами, еще два без них. Это позволяет держать низкую цену, в том числе на официальные поставки», – отмечает он.

Не исключено, что расширять географию экспорта эмиратского производителя заставило ослабление внутреннего спроса из-за введения так называемого sin tax («налога на грех» — англ.). Так, с октября 2017 года в магазинах ОАЭ пачка сигарет подорожала в два раза, с 8 до 16 дирхамов (251 рубля).

Однако всплеск популярности арабских сигарет в России заставляет нервничать отечественных производителей. По оценке консалтинговой компании Nielsen, доля Gulbahar Tobacco Intl на российском рынке достигла 0,6%. Участники рынка насчитали, что в прошлом году россияне выкурили 250 млрд сигарет. То есть 75 млн приобретенных пачек приехали из ОАЭ. Причем около двух третей, по их мнению, прибыли в страну нелегально.

По данным Nielsen, в общей сложности доля незаконной табачной продукции на российском рынке составляет 4,5%, что в два раза выше, чем годом ранее. «В первую очередь, это произошло за счет усиления нелегального потока из Белоруссии, а также открывшегося не так давно канала из Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов», – считает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев.

По мнению Максима Королева, активизация нелегальных поставок вызвана слишком стремительным ростом российских акцизов. На данный момент ставка составляет 1562 руб. за 1 тысячу сигарет (около 31 рубля за пачку) плюс 14,5% расчетной стоимости. С 1 июля 2018 года ставка вырастет на 10% — до 1718 рублей за 1 тысячу сигарет. По оценке «БАТ Россия», это заставит минимальную цену сигарет, произведенных в России, перешагнуть отметку в 100 рублей. Средняя цена при этом достигнет 110 рублей. Те же сигареты, произведенные в Казахстане, дешевле наполовину, в Белоруссии — на две трети. По мнению Сергея Киселева, избавить россиян от нелегальной продукции сможет выравнивание ставок акцизов внутри ЕАЭС и введение единой минимальный розничной цены. Это стало бы четким ориентиром в отношении сигарет, с которых не были уплачены налоги.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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