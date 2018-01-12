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12.01.2018 16:44

Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию

Глава отдела по связям с общественностью судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» Наталья Воловик покинула пост по собственному желанию. Меньше месяца назад суд признал ее виновной в мошенническом хищении денег предприятия, а прокуратура Петербурга взяла под информационную защиту.

Факт увольнения 12 января «Фонтанке» подтвердили в Объединенной судостроительной корпорации, в которую входят «Адмиралтейские верфи». Основание ухода в ОСК не уточнили.

Сама же Воловик общаться с нашим изданием отказалась. Собеседники на заводе в неофициальном разговоре сказали, что на работу специалист не выходила после новогодних праздников. Они же подтвердили информацию об увольнении Натальи по собственному желанию.

Глава пресс-службы верфей 22 декабря получила 4 года условно с трехлетним испытательным сроком за мошенничество. Ответственная за устройство светового и звукового оборудования на торжественных мероприятиях верфей с участием СМИ, она, как установил суд, существенно завышала рыночную стоимость услуг и с августа 2013 года по декабрь 2015-го похитила больше двух миллионов рублей у предприятия. Воловик признала вину. Информация о приговоре появилась на сайте городской прокуратуры, представитель которой поддерживал государственное обвинение, но через 40 минут была удалена. В надзорном ведомстве «Фонтанке» не смогли объяснить причины исчезновения новости, сославшись на предновогоднюю суету и торжества. Сегодня, в день 296-летия российской прокуратуры, надежда на комментарий тоже ничтожно мала.

Как рассказали нашему изданию на предприятии, основные работы по свету и звуку на проводимых Натальей Воловик мероприятиях ложились на плечи работников верфей, хотя по документам привлекались сторонние организации. При этом доплат штат завода за дополнительную нагрузку не получал.

 


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