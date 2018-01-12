Как смартфон поможет согласиться на секс

Разработчики приложений для смартфонов решили хайпануть на харрасментгейте и последующей реакции общества. Стали востребованы приложения, которые фиксируют согласие партнера на секс. «Фонтанка» изучила новые высокотехнологичные способы сказать «да».

Судя по аннотациям, нас ждет революция в половом поведении человека как вида: даже беспорядочные связи надо будет заводить в строго определенном порядке. Если вы планируете секс в ближайшие минуты – дальше не читайте.

We-consent (Мы-согласны)

Концепция «нет значит нет» устарела, стандарт нового времени – «только да означает да». А в самый решающий момент, когда до секса рукой подать, оба партнера не всегда понимают, какой именно звук можно считать уверенным «да». Поэтому авторы «We-consent» считают, что только их приложения вам и не хватало.

Фото: скринщот страницы приложения

Все просто. Смартфон нужен только один. Первый предполагаемый участник совместного секса включает фронтальную камеру и записывает на видео реплику: «Меня зовут (свое имя), я хочу секса с (имя второго предполагаемого участника)». Потом включаете режим селфи, и ваш партнер произносит ту же реплику, подтверждая, что намерен делать это с вами. Видео кодируется и отсылается в специальное хранилище в облаках. Если время провели так себе или вы без причины расхотели дальше иметь дело с этим человеком, можно в одностороннем порядке записать видео про то, что вы не хотите секса с имярек. Все, контракт расторгнут.

Не очень понятно, что делать, если планируется секс втроем, камер-то у смартфона только две. Допустим, что создатели приложения не такие испорченные и об этом не подумали. Но так-то они получаются и вовсе блаженные: что делать, если партнеры назовутся вымышленными именами?

Вообще же, чтобы этой платформой правильно пользоваться, самое сложное — найти вменяемого человека, который согласится не только переспать, но еще и сняться перед этим в кино, похожем на пролог к «легальному» порно. С другой стороны, штука полезная. Можно записать видео о том, что хочешь секса, например, с Бредом Питтом. И ждать ответа, как соловей лета.

Yes to Sex (Да сексу!)

Второе приложение – с более жизнеутверждающим названием, от которого не несет за версту наградной лентой церемонимейстера из районного ЗАГСа. И по содержанию оно веселее. Описание начинается с перечня всех видов секса, перед которым продукт можно использовать. Секс со связыванием, секс групповой, секс романтический, секс, чтобы сделать ребенка (или чтобы точно не сделать), профессиональный секс, самый лучший на свете секс, прощальный секс, примирительный секс. Есть одно «но».

Разработчики отмечают: «Если ваш партнер не в состоянии прочитать это приложение или не может членораздельно говорить — не продолжайте». Мы даже не будем шутить на тему того, сколько категорий населения дискриминирует это условие.

Но если вы и ваш партнер готовы рассказать смартфону о своем согласии заняться сексом определенного характера, разработчики обещают, что эта аудиозапись никогда не попадет в жадные руки хакеров.

Consent Amour

Создатели этой платформы попытались сделать процесс оформления согласия на секс так, чтобы не испортить настроение участникам концессии. Не требуются ни фотографии, ни записи.

Предназначено для взрослых людей, которым нужен канал связи, чтобы вместе свалить с работы/вечеринки/лекции по взаимному согласию с заранее оговоренной целью. Достаточно нажать кнопку на смартфоне, и партнер получает подтверждение ваших симпатий в виде кодовой фразы: «Да, я согласен/на на физические отношения с запрашивающей стороной». Можно запрашивающую сторону послать в пеший эротический тур – столь же интеллигентной фразой.

Фото: скринщот страницы приложения

В приложении есть захватывающие, учитывая специфику вопроса, функции. Можно «Пригласить друга», заполнить «Мой профиль», обсудить «Формы», произвести «Транзакции». Есть чат, в котором не возбраняется попросить партнера принести с собой винишко — его ответ на вашу просьбу будет также задокументирован.

Не хватает разве что раздела для фиксации отзывов с непременным выставлением звезд.

SaSie.Date (безопасные интимные встречи)

Приложение с неблагозвучным для русского уха названием рассчитано преимущественно на студентов. Предлагает довольно скучную по сравнению с предыдущим вариантом форму согласия с опцией «сделать фото удостоверения личности» и «нажмите, чтобы подписать форму согласия».

«Это — контракт. Самая асексуальная вещь в мире», – честно предупреждают разработчики. Потому что их «вещь» – не игрушка. А инструмент, который должен девушек защитить от насильников, а юношей — от наветов.

Legal Fling (Законная интрижка)

Самое знаменитое на данный момент приложение, даже несмотря на то, что оно еще не готово, а только разрабатывается. Зато в его основе — технология блокчейна. Создатели обещают фантастические возможности. Отправить предложение секса и ответить согласием — нажатием одной кнопки. Уточнить детали: можно ли во время секса вести фото- и видеосъемку, гарантирует ли партнер отсутствие половых инфекций, надо ли использовать презерватив, можно ли использовать в процессе ненормативную лексику и что-либо из арсенала БДСМ. Можно отправить предложение секса не одному, а сразу нескольким. Если же партнер нарушил договоренности и повел себя по-свински, на него можно пожаловаться и даже довести дело до «штрафных выплат» – правда, разработчики не уточняют, кому и какие суммы придется платить.

У всех приложений один недостаток — они англоязычные. В русскоязычном разделе App Store по словосочетанию «согласие на секс» вы не найдете ничего.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"