«МЮ» и «Реал» предлагают ПСЖ полмиллиарда за Неймара

В борьбе за бразильского футболиста ПСЖ Неймара клубы бьют все рекорды. Как утверждает Le 10 Sport, ценник на игрока вырос до небывалой суммы – 500 млн евро.

Такую сумму за 25-летнего форварда якобы уже согласились заплатить «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, англичане на 25 процентов перебили предложение мадридского «Реала», который был готов выложить за бразильца 400 миллионов евро. Однако выбывать из этой гонки королевский клуб не намерен и также повысил свое предложение до 500 миллионов.

Напомним, летом 2017-го Неймар уже установил мировой рекорд, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.