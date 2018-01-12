ГУ МВД: При столкновении маршрутки и фуры пострадали 12 человек. Двое — в крайне тяжелом состоянии

12 человек, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадали в аварии с участием фуры и маршрутки в Колпинском районе. Два человека, по информации ведомства, находятся в крайне тяжелом состоянии.

В официальном релизе, размещенном на сайте главка, сообщается, что кроме водителя автобуса пострадали 11 пассажиров (ранее была информация о десяти). Таким образом, ранены 12 человек.

«Водитель маршрутки и пассажир в крайне тяжелом состоянии вертолетом переправлены в больницу. Десять остальных пострадавших медицинским транспортом также госпитализированы в больницу», – заявили в ГУ МВД.

В свою очередь, в УГИБДД по городу и области уточнили, что серьезно наиболее пострадала женщина (возраст не уточняется). Водителю маршрутки 46 лет. Он, по мнению ведомства, "неправильно выбрал скорость движения", что и привело к столкновению.

По данным правоохранительных органов, столкновение ехавшего из Москвы большегруза марки Mercedes и маршрутного автобуса № 293 («Питеравто») произошло около двух дня 12 января на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе. По предварительной информации, фура с полуприцепом выехала на площадь с круговым движением, остановилась в крайнем правом ряду — водитель хотел осмотреть автомобиль. В момент, когда шофер вернулся в кабину, в фуру сзади врезался маршрутный автобус.