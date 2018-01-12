СК: Съехавший в переход на «Славянском бульваре» автобус был исправен

Водителю автобуса, который съехал в переход на станции московского метро «Славянский бульвар», предъявлено обвинение за нарушение ПДД.

Об этом 12 января сообщает Следственный комитет России. После ряда экспертиз, в том числе с участием представителей завода-изготовителя, был сделан вывод, что автобус был исправен, хотя сам водитель сообщал, что не смог его остановить. Сейчас ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Следствие проверит, в каких условиях работал водитель, его профессиональный уровень и состояние здоровья.

Напомним, ДТП произошло на Славянском бульваре в Москве около 14.46 25 декабря. Автобус выехал на пешеходную зону, не смог остановиться и съехал вниз по ступенькам в пешеходный переход. Погибли четверо, более 10 человек пострадали. Следствие ходатайствует о заключении водителя под стражу.