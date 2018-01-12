Призывников обяжут являться в военкомат без повестки

Законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат внесен в Госдуму 12 января. Автор документа – замглавы комитета Думы по обороне Андрей Красов.

Согласно законопроекту, повестки можно будет не только вручать лично, но и отправлять по почте — заказным письмом с уведомлением. В этом случае повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой имеющий на то право человек.

Если отправленная по почте повестка пришла после указанной даты явки в военкомат или когда призыв уже закончился или повестка вообще не была получена, призывник все равно должен самостоятельно прийти в военкомат. При этом, как именно он должен узнать о призыве, в документе не уточняется.

В своем отзыве на законопроект правительство отметило, что обязанность самостоятельно явиться в военкомат, если повестка не пришла вовремя, противоречит Закону «О воинской обязанности и военной службе». Несмотря на это, кабмин в целом поддержал законопроект.

Напомним, в декабре в Уссурийске из-за технической ошибки три ученика младших классов получили письменные вызовы в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет.