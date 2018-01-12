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12.01.2018 16:12

Призывников обяжут являться в военкомат без повестки

Законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат внесен в Госдуму 12 января. Автор документа – замглавы комитета Думы по обороне Андрей Красов.

Согласно законопроекту, повестки можно будет не только вручать лично, но и отправлять по почте — заказным письмом с уведомлением. В этом случае повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой имеющий на то право человек.

Если отправленная по почте повестка пришла после указанной даты явки в военкомат или когда призыв уже закончился или повестка вообще не была получена, призывник все равно должен самостоятельно прийти в военкомат. При этом, как именно он должен узнать о призыве, в документе не уточняется.

В своем отзыве на законопроект правительство отметило, что обязанность самостоятельно явиться в военкомат, если повестка не пришла вовремя, противоречит Закону «О воинской обязанности и военной службе». Несмотря на это, кабмин в целом поддержал законопроект.

Напомним, в декабре в Уссурийске из-за технической ошибки три ученика младших классов получили письменные вызовы в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет.

 


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Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
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