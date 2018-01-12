Число пострадавших в ДТП с маршруткой и фурой в Колпино выросло до 11 человек

Травмы различной степени тяжести получили все, кто находился в автобусе, столкнувшемся с грузовиком в Колпинском районе Петербурга днём 12 января.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, в результате ДТП на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы ранены 12 человек. Состояние пострадавших не уточнили. По факту аварии проводится проверка. Ранее в городском МЧС рассказали, что трех пассажиров маршрутного такси К293А («Питеравто») увезли на скорой, водителя автобуса эвакуировал вертолёт.

Авария с участием грузового «Мерседеса» и маршрутного такси произошла в 14:30. На момент аварии в салоне находились 10 пассажиров.