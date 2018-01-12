"Аэрофлот" намерен взыскать убытки с "майора ФСБ" Аршавиной

Компания «Аэрофлот» в судебном порядке намерена добиться от супруги футболиста Андрея Аршавина компенсации за перерасходованное топливо и наземное обслуживание борта. Из-за поведения женщины ее пришлось снять с самолета, для чего его отбуксировали, подогнали к нему трап и выгрузили багаж.

Как сообщает департамент общественных связей «Аэрофлота» 12 января, из-за деструктивного поведения Алисы Аршавиной на борту самолета, который вечером 6 января должен был вылететь из Москвы в Алматы, пострадали более ста пассажиров.

«Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету», – сообщает авиаперевозчик.

По вине женщины борт, который уже вырулил на взлетно-посадочную полосу, пришлось буксировать обратно к терминалу, ждать, пока к нему подъедет трап, выгружать багаж Аршавиной и тех, кто с ней собирался вылетать.

«Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать», – добавили в компании.

Напомним, Алису сняли с самолета из-за того, что она требовала пересадить няню из эконом-класса в бизнес, не пристегнулась вместе с ребенком. При этом на уговоры бортпроводников Аршавина не реагировала и угрожала званием майора ФСБ.