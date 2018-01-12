В марте на Петроградской стороне начнут выставлять противотаранные блоки

В следующем месяце в Петербурге начнутся мероприятия по реализации плана управления перевозками в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. При подготовке к мундиалю будут в тестовом режиме катать автобусы-шаттлы и устанавливать бетонные заграждения от террористов.

Как сообщает 12 января аппарат вице-губернатора Игоря Албина, в феврале будут подготовлены технические решения по внесению изменения в проекты благоустройства территорий, расположенных на Крестовском острове, в целях создания пешеходных пространств. В марте начнутся тестовые мероприятия в части движения автобусов-шаттлов с болельщиками. Тогда же для прохода к входным группам стадиона «Санкт-Петербург» через Южную дорогу будет сооружен временный надземный пешеходный переход. Кроме того, начнется реализация адресной программы установки противотаранных устройств в Петроградском районе.

Как пояснили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, адресная программа по этим устройствам включает не только Петроградский район и чемпионат мира. Сформирована она была в декабре, но еще будет уточняться. Всего в ней около 100 адресов, но первый этап действительно относится и к мундиалю. В частности, заграждения появятся на Северной дороге, Южной дороге и Батарейной. По большей части в программе речь идет о временных конструкциях — компактных бетонных блоках, которые могут остановить практически любое транспортное средство. Кроме того, будут установлены и станционарные устройства, их облик согласуют с профильными комитетами, чтобы они вписывались в городскую среду. Среди адресов, которые не связаны с ЧМ-2018, называют Дворцовую площадь, площадь Островского и площадь у Соборной мечети.

В июне начнется движение автобусов-шаттлов между терминалами 1 и 2 аэропорта Пулково, а также челночное движение к стадиону транспорта для маломобильных групп. Запланированы переговоры с владельцами парковок о предоставлении территории для организации парковочных мест у стадиона, запуск низкопольных автобусов для перевозки маломобильных групп от парковки для инвалидов на Петровской площади до места посадки/высадки у стадиона «Санкт-Петербург».

План управления перевозками – это комплексный документ, описывающий весь процесс управления транспортом и пешеходным движением в период проведения мундиаля. Он включает в себя анализ результатов проведения Кубка конфедераций. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал его 29 декабря 2017 года.

Напомним, в 2017 году крупногабаритный транспорт несколько раз использовался для намеренного въезда в группу пешеходов, в ряде случаев речь идет о теракте (как, например, в Нью-Йорке). 25 декабря на Кутузовском проспекте автобус съехал по ступеням подземного перехода, погибли 5 человек. После этого напротив таких же съездов в столице расставили бетонные блоки.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Сборная России попала в группу A, где ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.