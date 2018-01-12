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12.01.2018 15:52

Гривна стоит два рубля

Курс гривны по отношению к рублю упал практически до соотношения один к двум. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Сейчас за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны, что меньше исторического минимума. Среднегодовой курс этой валюты в 2017 году составлял 2,19 рубля.

Одновременно был поставлен антирекорд по курсу к евро. 12 января европейская валюта преодолела психологически важную отметку в 34 гривны. Что касается доллара, то он стоит 28,44 гривны, что несколько меньше установленного в 2015 году антирекорда (30,01 гривны).


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Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург
12.12.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» получил престижную премию за лучший социальный проект
7 декабря 2017 года состоялась ХI Ежегодная Церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance. Банк «Санкт-Петербург» получил премию в номинации «Лучший социальный проект». Этим проектом стала акция «БлагоДарю», проведенная банком накануне Нового 2017 года
07.12.2017 16:20
Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.11.2017 15:49
Банк «Санкт-Петербург» презентовал управляющую компанию «БСПБ Капитал»
ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Вхождение в капитал управляющей компании Банк осуществил в рамках реализации стратегии по расширению линейки инвестиционных продуктов для розничных клиентов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.11.2017 18:06
Банк «Санкт-Петербург» отмечает 10-летие IPO
Ровно 10 лет назад, в ноябре 2007 года, Банк «Санкт-Петербург» первым из российских частных банков, провел первичное размещение акций (IPO). Сделка носила инновационный характер: рынку были предложены акции и конвертируемые в акции депозитарные расписки. На российском рынке ранее таких размещений не было.
«Банк «Санкт-Петербург»
27.11.2017 11:18
Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» вошел в пятерку лучших в России
21 ноября компания USABILITYLAB провела презентацию результатов ежегодного юзабилити-исследования интернет-банков, осуществляемого компанией с 2014 года. Итогом исследования стал рейтинг лучших интернет-банков России, в котором Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» занял пятое место
«Банк «Санкт-Петербург»
21.11.2017 17:07
Банк «Санкт-Петербург» открыл для компании «КОНТРОЛ Лизинг» кредитную линию на 500 млн рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 500 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 3 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
16.11.2017 18:53
Банк «Санкт-Петербург» предлагает кредиты экспортерам по пониженным ставкам
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и «Российский экспортный центр» подписали Соглашение о предоставлении компенсационных выплат из федерального бюджета на цели субсидирования компенсации процентных ставок по экспортным кредитам
Банк «Санкт-Петербург»
10.11.2017 15:24
Банк «Санкт-Петербург» поддержит производителя металлопрофиля
ООО «РМ-стил» (Санкт-Петербург) получил финансирование в Банке «Санкт-Петербург» на сумму 60 млн рублей по ставке 9.6% годовых. Низкая ставка обеспечена поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
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