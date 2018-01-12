Гривна стоит два рубля

Курс гривны по отношению к рублю упал практически до соотношения один к двум. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Сейчас за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны, что меньше исторического минимума. Среднегодовой курс этой валюты в 2017 году составлял 2,19 рубля.

Одновременно был поставлен антирекорд по курсу к евро. 12 января европейская валюта преодолела психологически важную отметку в 34 гривны. Что касается доллара, то он стоит 28,44 гривны, что несколько меньше установленного в 2015 году антирекорда (30,01 гривны).