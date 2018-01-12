Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»

12 января 2018 г., Ленинградская область – Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1).

Первый корпус ЦДС «Весна 3» общей площадью 48 278 кв. м. рассчитан на 742 квартиры, среди которых одно-, двух- и трехкомнатные варианты с подготовкой под чистовую отделку и полной отделкой «под ключ». Их жилая площадь составляет 28 036 кв. м. Объект введен в эксплуатацию с опережением графика – на шесть месяцев раньше первоначального срока.

Дому присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, ул. Пражская, дом 12.

Четырнадцатиэтажный корпус состоит из семи секций и возведен по кирпично-монолитной технологии. В каждой парадной предусмотрены бесшумные лифты и авторская концепция отделки мест общего пользования. В доме также расположены встроенные коммерческие помещения общей площадью 261 кв. м.

В первом корпусе ЦДС «Весна 3» представлен широкий выбор планировочных решений – студии площадью от 26,60 до 31,11 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 42,68 до 75,21 кв. м, двухкомнатные квартиры площадью от 42,68 до 65,30 кв. м, а также просторные трехкомнатные квартиры площадью от 74,55 до 84,67 кв. м.

Рядом с корпусом расположены детская и спортивная площадки с уличными тренажерами, спортивное поле и зоны отдыха. В шаговой доступности находятся школы и детские сады. Также недалеко от жилого комплекса Группа ЦДС ведет строительство еще одного детского дошкольного учреждения на 160 мест.

Вместе с первым корпусом ЦДС «Весна 3» в эксплуатацию введен подземный паркинг на 70 машиномест. На объекте предусмотрены системы электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, связи.

ЖК "Весна 3" (корпус 1, 2) - застройщик ООО "Универсал Инвест", разрешение на строительство №47-RU47504303-099K-2016 от 08.08.2016, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/

Справка о ГК «ЦДС»