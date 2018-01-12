Четверо пострадали в ДТП с фурой и маршруткой в Колпино

По меньшей мере четыре человека получили различные травмы в аварии, которая произошла в Колпинском районе Петербурга днем 12 января. Одного из них в больницу доставили вертолётом.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, к 15:30 известно о четырех пострадавших в столкновении маршрутки К293А («Питеравто») и грузового Mercedes. Все они ехали в автобусе марки «ПАЗ». Троих пассажиров в состоянии средней тяжести увезли на каретах скорой помощи. Водителя, которого из-за силы удара заблокировало в кабине, извлекли оттуда и отправили в больницу вертолётом.

Автобус, следовавший по маршруту станция метро «Звездная» – Колпино», столкнулся с фурой на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы. На момент аварии в салоне находились 10 пассажиров. Их продолжают осматривать врачи, работающие на месте ДТП.